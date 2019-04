Nvidias Turing-arkitektur som används i Geforce RTX-serien har flera rejäla förbättringar jämfört med gamla Pascal-arkitekturen. Främst av dessa är de så kallade rtx-kärnorna som möjliggör rendering med raytracing i realtid i spel och andra applikationer.

Nyligen rapporterade vi om hur vissa av Nvidias raytracing-funktioner kommer släppas även för äldre grafikkort som Geforce GTX 1080, men också det nya GTX 1660.

Den som hade hoppats på att kunna spela spel som Metro Exodus och andra titlar med fullt aktiverad raytracing på dessa kort verkar tyvärr behöva tänka om – eller nöja sig med lägre upplösning och uppdateringsfrekvens. Nvidia har nämligen publicerat en genomgång av prestandan i några teknikdemon, rapporterar Engadget.

RTX 2080 Ti klarar till exempel 53 bilder per sekund i 3dmark Port Royal inställd på att testa reflektioner och skuggor, medan föregångaren GTX 1080 Ti bara klarar 9,2 bilder per sekund. Liknande skillnader märks för effekterna ambient occlusion och global illumination.

I just Metro Exodus ger RTX 2060, det enklaste av de nya korten, 34 bilder per sekund medan det gamla värstingkortet GTX 1080 Ti får nöja sig med 16 och GTX 1060 stånkar fram 6,6 bilder per sekund.