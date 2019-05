Precis som IP Vanish som vi testade nyligen erbjuder Private Internet Access vpn ingen gratis- eller prova på-variant av sin tjänst, utan har bara en sju dagars ”pengarna tillbaka-garanti” (vilket man också infriar). En prova på-variant hade dock varit att föredra.

Även i övrigt påminner Private Internet Access vpn väldigt mycket om IP Vanish, på gott och ont.

Att skapa ett konto, ladda ned klienten och koppla upp sig är enkelt. Några mer detaljerade serverval går dock oftast inte att göra, i alla fall inte för ”små” länder som Sverige. Väljer man däremot exempelvis en amerikansk, brittisk eller tysk server finns fler alternativ att välja bland.

Och Private Internet Access vpn har gott om servrar - drygt 3 300 stycken i 32 olika länder.

Med tanke på antalet servrar är dock hastigheterna förvånansvärt ojämna. Mot svensk server kommer vi upp i imponerande 102 Mbit/s. Men för brittiska får vi bara 50 Mbit/s och för amerikanska usla 25 Mbit/s. Detta trots upprepade tester vid olika tider på dygnet under en veckas tid.

Dyr och begränsad vpn

Och återigen, precis som för IP Vanish dras betyget för Private Internet Access vpn ned av att det är för dyrt. Hela 56 kronor (6 dollar) per månad kostar det vid ett helårsabonnemang, vilket är bland de högre priserna bland de vpn-tjänster vi har testat.

Väljer du att betala månadsvis kostar det ännu mer, 93 kronor (10 dollar) per månad. Det finns dock ett långtidsabonnemang för att få ned kostnaden. Väljer du två år kostar det bara 32 kronor (3,5 dollar) per månad.

Det finns många olika betalalternativ.

Ett minus är också att det inte går att komma åt BBC Iplayer via de brittiska servrarna. Däremot fungerar det utmärkt att komma åt SVT Play via de svenska och amerikanska Netflix via de amerikanska.

Det ska också tilläggas att Private Internet Access är ett företag baserat i USA, vilket för vissa är ett minus.

Omdöme

Private Internet Access är hyfsat snabbt (amerikansk server undantaget), stabilt och har många servrar i många länder. Tyvärr är dock månadskostnaden hög och det går inte att komma åt brittiska BBC Iplayer. Tjänsten är helt okej, men utmärker sig egentligen varken positivt eller negativt. Det finns helt klart bättre alternativ.

Läs även: Stor jämförelse av vpn-tjänster

Specifikationer

Tjänst: Private Internet Access vpn

Testad: April 2019

Kontakt: www.privateinternetaccess.com

Antal servrar: 3300+ servrar i 32 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Ja.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Snitthastighet svensk server: 102 Mbit/s, svarstid 4 ms.

Snitthastighet brittisk server: 50 Mbit/s, svarstid 40 ms.

Snitthastighet amerikansk server: 25 Mbit/s, svarstid 102 ms.

Åtkomst till SVT play: Ja.

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej.

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.

Pris vid månadsbetalning: 93 kronor (10 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 56 kronor (6 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Två år för 32 kronor (3,5 dollar) per månad.

Många servrar i ganska många länder.

Snabbt mot svensk server.

Många betalalternativ.

Amerikanska Netflix och SVT Play.

Relativt dyrt.

Inget prova på- eller gratisalternativ.

Ojämna hastigheter.

Långsamt mot amerikansk server.

Ej BBC Iplayer.