The Strong är ett museum i Rochester, New York som bland annat hyser World Video Game Hall of Fame där några av tv- och datorspelshistoriens mest spelade och omtyckta titlar hyllas.

Nu har muséet presenterat årets lista över nytillskott:

Super Mario Kart

Mortal Kombat

Colossal Cave Adventure

Microsoft Solitaire (Harpan på svenska)

Microsofts patiensspel var förinstallerat på Windows från version 3.0 som släpptes 1990 from till Windows 7. Från och med Windows 8 har du varit tvungen att installera dem själv från Microsoft Store. Spelet har lett till otaliga förlorade arbetstimmar då det var ett av få sätt kontorsarbetare kunde fördriva tiden på en dator de inte kunde installera nya program på. I dag spelas 35 miljarder Harpan-partier om året.

Harpan utvecklades av praktikanten Was Cherry, som har sagt i intervjuer att han inte har tjänat ett öre på spelet. Tanken var inte att arbetare skulle ha en beroendeframkallande tidsfördriv utan att lära användare som var ovana vid grafiska gränssnitt hur man arbetar med mus.