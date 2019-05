Är det någonting som Internet är känt för så är det alla roliga klipp med katter. En av de största stjärnorna har varit Grumpy Cat, en katt som blivit världsberömd på grund av att hon alltid ser sur ut.

Tyvärr låter kattens officiella Twitterkonto meddela att Grumpy Cat avled i tisdags i sviterna efter en urinvägsinfektion. Hon blev sju år gammal och sörjs nu inte bara av sin matte Tabitha Bundesen i Arizona, USA utan av miljontals fans runt om i världen.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97