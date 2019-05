HP Envy X360 13 är en stabilt byggd 13-tums notebook med matta metallytor i varmt grå ton överallt, inklusive tangenter och gångjärn avfasade, nästan 90-gradiga kanter och en övertygande gedigen kvalitetskänsla. Med en vikt på 1,3 kilo och en ihopfälld tjocklek på 1,5 centimeter är den inte exceptionellt lätt, men inte heller någon direkt bjässe.

Som namnet antyder är det en 360 graders vikbar modell med hela skärmytan täckt av svart glas. Det innebär att vi hittar dess strömbrytare på sidan, men den har inte som en del vikbara datorer någon separat volymkontroll. Pek i skärmen, och möjlighet att lägga ner den på ett bord och anteckna med dess medföljande penna är givetvis ett plus. Speciellt då kontrollen i den är utmärkt och pennan har lika hög kvalitetskänsla som resten av datorn.

Skärmen är snygg men något ljussvag. Säkerhetsfiltret Sureview är en av orsakerna till det.

Pekskärm med smart filter

Det är dock främst som vanlig notebook den passar och det är huvudsakligen så vi har testat den. Fäller vi upp skärmlocket möts vi av en heltäckande svart glasyta med en skärm upphöjd ungefär tre centimeter från tangentbordsdelen, och ovanför har vi ytterligare en dryg centimeter för antenner och webbkamera. Det gör att datorn inte är lika kompakt som en del konkurrenter på senare tid med nästan helt kantfria skärmar.

Skärmen är en 1080p ips-panel med jämna, klara färger och god svärta, men rätt så låg maximal ljusstyrka och påtagliga skiftningar i kontrast och vitpunkt beroende på betraktningsvinkel. Vi har inga uppgifter om färgomfång, och för tillfället inte verktygen för att mäta den själva, men den ser ut att vara mer för kontorsjobb och mediekonsumtion, på eller strax under srgb-standard, än tänkt för skapande proffs. I ett par testbilder tappar den till exempel gröna nyanser på ett rätt så avslöjande sätt.

En orsak till dess låga ljusstyrka och begränsade vinklar är att den har Sureview, HP:s inbygga elektroniskt aktiverade insynsfilter. Det slås på med en av funktionstangenterna och med det igång är det nästan omöjligt att se vad som sker på skärmen i 45 graders vinkel. Hänger du precis över axeln på användaren kan du fortfarande se skärminnehållet, men annars är det här ett mycket effektivt insynsskydd.

HP Envy X360 13 har ett av de mest bekväma tangentbord i testat i en laptop. Det här är toppkvalitet.

Svagt ljus, starkt ljud

Men det påverkar som sagt bildkvaliteten en aning även när det är avstängt. Och kombinationen av måttlig ljusstyrka och helblank skärm gör att vi inte kan rekommendera datorn om du vill kunna använda den mycket utomhus i kraftfullt sol- och dagsljus. Synd på en annars riktigt trevlig skärm.

Musplatta och tangentbord håller bägge hög klass, speciellt tangenterna med klockren svikt och kraftfull bakbelysning. Musplattan är också av bra kvalitet, men är möjligen lite kort på höjden. En orsak till det och även till avsmalnade funktionstangenter högst upp på tangentbordet är ett rejält galler ovanför som rymmer relativt stora, uppåtriktade högtalare.

Som alltid i lite bättre HP-datorer är dessa signerade Bang & Olufsen. Nu innebär inte det att vi ska förvänta oss dansk kvalitets-hifi, men för att sitta i en laptop imponerar de, med klart och fylligt ljud och extra stereospridning. Så är inte alltid fallet med HP:s datorer, men denna gång blir vi glatt överraskade.

Strömintag, stor och liten usb, micro sd-plats och en switch som stänger av webbkameran.

Blygsamt men godkänt med portar

På sidorna hittar vi en för en 13-tummare rätt så genomsnittligt tilltagen uppsättning portar, två usb 3 av stor modell, en liten usb typ c som också stödjer displayport (men inte full Thunderbolt 3-funktionalitet), och ett hörlursuttag. Strömtillförsel sker via separat traditionell rund kontakt. Idealet kanske hade varit en extra usb c med laddstöd istället.

På sidan hittar vi också en smart extrafunktion, ett fysisk strömbrytare med vilken vi kan slå av och på webbkameran. Det kan tilltala en och annan mer försiktig användare, kanske just samma användare som uppskattar Sureview. Tyvärr är själva webbkameran riktigt halvdan, med släpig och grynig bild även i bra ljusförhållanden. Det är märkligt, då allt annat i datorn håller så hög lägstanivå i kvalitet.

Den främsta orsaken till att vi tar in denna dator för test är dock dess processor. Det här är första laptopen vi kommit över med AMD:s nya 3000-serie med Ryzen-processor byggd på arkitekturen Zen+ och 12 nanometers halvledare. Det är inte en enorm prestandaökning jämfört med 2000-serien, vi pratar 10 till 20 procent snabbare cpu och grafik.