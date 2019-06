FRÅGA. Jag har en stationär dator med Windows 10 som jag tänkte lämna till återvinning. Jag har gjort en återställning för att ta bort all privat information, men jag kunde inte avsluta utan att skriva in en del uppgifter, exempelvis namn och e-post.

Hur kommer man förbi detta?

Eije

SVAR. När du gör en systemåterställning kommer du i sista skedet till ett alternativ som heter Logga in med Microsoft och där du måste man skriva in olika uppgifter, precis som du påpekar. Men om du tittar noga så finns det längst ned till vänster ett alternativ som heter Offline-konto. Om du klickar där slipper du logga in.

Du får sedan på nytt uppmaningen Logga in med Microsoft-konto i stället, men även här kan svara Nej. Och på frågan Vem ska använda den här datorn? kan du skriva vad som helst och sedan klicka Nästa.

Du behöver inte heller ange något lösenord, utan du kan skippa det genom att direkt trycka på Nästa.

Du får sedan svara på ytterligare några frågor om hur datorn ska ställas in, och när du är klar har du en dator utan några privata inloggningsuppgifter.

Vill du läsa mer om hur man på bästa sätt rensar en gammal dator kan du göra det i vår guide här.