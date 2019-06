Nu har de första grafikkorten med AMD:s nya Navi-baserade plattform lanserats, en familj grafikkort som har namnet ”RDNA” och är något billigare och effektivare än Vega-serien, och inte lika extrema som Radeon VII.

De första korten heter Radeon RX 5700, RX 5700 XT och RX 5700 XT 50th Anniversary Edition och kostar motsvarande cirka 3 600, 4 275 respektive 4 750 kronor. Alla tre använder 8 gigabyte gddr6-minne istället för dyrare hbm-minne som i Vega.

Den största skillnaden mellan korten är beräkningskapacitet: RX 5700 kommer upp i knappt 8 teraflop medan XT-kortet nosar på 10 teraflop-strecket. 50th Anniversary Edition är aningen överklockad och kommer precis över 10 teraflop. Som jämförelse har Vega 56 10,5 teraflops och Vega 64 12,7.

I ett demo på E3 visade AMD hur 5700 XT slår Nvidias Geforce RTX 2070 i många spel med mellan -3 och +22 procent bilder per sekund. Nvidia-kortet var något snabbare i Shadow of the Tomb Raider och Civilization 6, och AMD-kortet betydligt snabbare i Battlefield 5 och Metro Exodus.

Säljstart för korten är 7 juli.