I dag chattar miljarder människor med varandra på Whatsapp, Facebook Messenger, Wechat, Viber, Line, Snapchat och andra meddelandetjänster. Fyra av dessa lanserades 2011 och de andra är från 2009 och 2010. När Iphone vände upp och ner på mobilindustrin 2007 fanns ingen av dem, men vi chattade nästan lika mycket.

I själva verket har chatt – alltså meddelanden som skickas i realtid mellan två eller fler personer över internet – varit en del av livet på nätet sedan innan webben lanserades 1991. Vilka tjänster som varit populära har ändrats genom åren och till skillnad från e-post finns inga standarder. Utöver Wechat i Kina finns det inte heller någon plattform som har lyckats få total dominans.

Den första chatten

Doug Brown och David R Woolley vid University of Illinois skapade 1973 det första riktiga chattsystemet. Det hette Talkomatic och var ett program som körde på universitetets Plato-system. Det var populärt men inte tillgängligt över internet.

Det första kommersiellt tillgängliga chattsystemet var Compuserve CB Simulator som lanserades 1980. Det blev snabbt Compuserves populäraste tjänst och snart började användare prata om ”IRL” (in real life), ”AFK” (away from keyboard) och andra internetförkortningar som ett tag var en del av jargongen på nätet men i dag delvis har försvunnit.

Före webben – bbs

Under 80-talet och de första åren på 90-talet innan webbläsaren Mosaic lanserades och uppringt internet tog över var bbs:er ett av de vanligaste sätten att kommunicera på nätet. Bulletin Board System, som förkortningen står för, använder ett helt annat protokoll än webben. Servern behövde en telefonlinje för varje ansluten användare, så bara större servrar kunde erbjuda chatt.

Finskt genombrott som lever kvar – irc

Jarkko Oikarinen vid Uleåborgs universitet utvecklade 1988 ett system för realtidschatt mellan många deltagare över internet som han kallade internet relay chat eller irc. Systemet blev snabbt populärt bland forskare och studenter på finländska universitet – och det spreds via universitet i Colorado och Oregon till resten av det tidiga internet.

Irc var under mitten och slutet av 90-talet väldigt populärt bland annat på skolor som var tidiga med internetuppkopplingar. Många som växte upp under tiden minns säkert Windows-klienten Mirc (bland undertecknads vänner talades det till och med om att ”mirca” som en synonym för att chatta). Till skillnad från många andra chattsystem lever irc kvar än i dag, även om det inte har speciellt många användare.

Första chattvågen – ICQ, AIM och Yahoo

När internet hemma hade blivit vanligt började fler leta efter snabbare och smidigare sätt att kommunicera med vänner än med e-post. Tre stora konkurrerande system kom att dominera: ICQ som utvecklades av Mirabilis, AOL Instant Messenger (eller AIM som det brukade kallas), och Yahoo Messenger. De hade liknande funktioner och användes huvudsakligen för privata meddelanden mellan två personer, medan irc var vanligare för chattrum med många deltagare. En nykomling som tog mycket mark från de tidigare tre var svenska Niklas Zennströms Skype, som numera ägs av Microsoft.

Mobilerna tar över – här kommer meddelandeapparna

Irc fungerar rätt bra för att chatta på en dator, men är alldeles för omständligt för en mobil. När smarta mobiltelefoner passerade datorn som den vanligaste uppkopplade prylen var det inte så konstigt att nya tjänster blev populärare. Det är nu Whatsapp och de andra apparna dyker upp och helt tar över.

Kanalbaserat igen – Slack

Samtidigt som de allra flesta använder någon av de populära meddelandeapparna har en ny typ av chattsystem som är mer av en uppföljare till irc blivit populärt. Slack lanserades 2014 och används i dag på otroligt många företag för kommunikation bland de anställda. Precis som på irc ansluter du till en server som har olika kanaler, och enskilda användare kan chatta privat vid sidan av dessa.