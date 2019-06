Alla smarta mobiltelefoner har en inbyggd webbläsare, men det är ingen som tvingar dig att använda den. Webbläsaren är nämligen en helt vanlig app, och du kan lika gärna installera någon annan.

Många väljer exempelvis Google Chrome i stället för mobiltillverkarens egen – och andra föredrar utmanaren Opera.

Norskfödda Opera, som numera är kinesiskägd, har alltid lockar med smarta funktioner. I datorversionen ingår exempelvis sedan länge en så kallad vpn-tjänst, och nu får Android-versionen samma funktion.

Hemlig och utländsk

Vpn (virtuellt privat nätverk) är en teknik som gör surfande säkrare och bättre. Enkelt uttryckt handlar det om att du får en ny ip-adress. Ip-adressen är datorns ”personnummer”, och med den hjälper sajtägaren att spåra dig.

En vpn-tjänst ger dig i stället en anonym ip-adress, vilket ökar säkerheten och gör dig mindre utsatt för påträngande reklam.

För att använda en vpn-tjänst krävs ett abonnemang och ett program/app. Det finns begränsade gratisversioner, men för att surfa fritt måste du betala några tior i månaden.

Den vpn-tjänst som ingår i Opera är däremot obegränsad och kräver ingen registrering. Det finns dock en tydlig begränsning: Du kan inte välja ip-adressens land. Det här är något du kan göra i andra vpn-tjänster, och fördelen är att du kommer runt olika regionspärrar. Om du exempelvis byter till en amerikansk ip-adress får du tillgång till Netflix USA och på samma sätt kan du använda SVT Play på utlandssemestern.

I Opera saknas de här möjligheterna. Fokus ligger i stället på att minska risken för övervakning och jobbig reklam.

Här är några vanliga frågor och svar om appen

1. Hur installerar jag?

Öppna Google Play Butik och sök efter Opera med gratis VPN. Tryck på Installera och välj Öppna när den är klar. Du hittar förstås också Opera bland dina appar.

Appen heter ”Opera med gratis VPN” i Google Play Butik, men på sikt kanske den får ett kortare namn.

2. Kan jag slippa reklamen?

Första gången du öppnar Opera måste du godkänna villkor och bestämma om du tillåter Opera att skräddarsy annonserna utifrån ditt surfande. Det här är frivilligt och du väljer Tillåt eller Tillåt inte.

Däremot kan du inte stoppa den reklam som visas via Operas startsida.

3. Var styr jag vpn?

För att surfa med vpn trycker du på Opera-knappen i webbläsarens nederkant. Slå på vpn-tjänsten med reglaget och välj Inställningar. För att använda vpn på alla sidor koppar du bort Använd VPN bara för privata flikar. Du kan tyvärr inte välja land, men genom att klicka på Virtuell plats kan du välja kontinent – eller Optimal för bästa hastighet.

4. Måste jag logga in?

Använder du Opera på flera olika enheter kan du, om du vill, logga in för att dela information. Du gör det genom att klicka på Opera-knappen i webbläsarens nederkant och välja Inställningar, Logga in. Tryck sedan på Skapa konto eller Logga in.

5. Vad är Crypto Wallet?

Opera har stöd för Crypto Wallet, som är en digital plånbok för kryptovalutor. Tanken är att du ska betala med den, men tjänsten är inte speciellt utbredd. För att aktivera klickar du på Opera-knappen i webbläsarens nederkant och väljer Inställningar, Crypto Wallet, Öppna plånbok, men det är förstås helt frivilligt.

Så funkar Opera med vpn

1. Surfa

Skriv in en webbadress och välj menyknappen för fler val.

2. Bläddra

Gå framåt eller bakåt mellan besökta sidor.

3. Start

Gå till webbläsarens startsida.

4. Sidor

Visa öppna sidor – och skapa en privat.

5. Inställningar

Gör inställningar för webbläsaren.

6. Privat

Hantera dina sidor och välj Privat för att öka säkerheten.

7. Spara

Slå på databesparing för att surfa snålare

8. Vpn

Aktivera eller avaktivera vpn-tjänsten.

9. Annonser

Blockera annonser.

10. Nattläge

Växla färg så att skärmen blir mörkare.

11. Utseende

Styr hur webbläsaren ska ser ut.