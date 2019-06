Mer än en miljon appar för Android-plattformen har analyserats i en två år lång studie utförd av University of Sydney och Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Resultatet är knappast uppmuntrande för alla som ofta laddar ned appar från Google Play Store, rapporterar The Next Web.

Bland 49 608 appar som var utformade som (mer eller mindre) kopior av andra populära, mer känna appar i butiken, var 2 040 av dessa appar nedlusade med potentiell malware. Många av apparna bad också om minst fem ytterligare, känsliga tillstånd från telefonen jämfört med apparnas mer seriösa förlagor.

Studien hittas här. Det kan vara så sin plats att påminna om att den som är rädd om sin data bara bör ladda ned appar från kända utvecklare eller sådana som du litar på.