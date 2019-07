Vi har tidigare testat en och annan superkompakt skrivare i fickformat som bara gör en sak, skriver ut foton främst från mobilen i litet, fast format tack vare specialpapper som inte kräver bläckpatroner. Det finns en handfull sådana skrivare, som Canon Zoemini och Lifeprint, som alla fungerar på samma sätt.

Tidigare modeller, inklusive HP:s egna Sprocket och Sprocket Plus med sina minimala utskrifter känns mest som roliga gimmickar att ta med på festen. Men nya Sprocket Studio är lite annorlunda. Det är den första skrivaren med denna teknik som ger oss utskrifter som känns användbara – vanligt 10x15-centimetersformat, perfekt för ett klassiskt fotoalbum.

Liten, men tar ändå plats

Men så ser den inte riktigt ut som sina föregångare, utan mer som en traditionell, om än extra kompakt, bläckstråleskrivare. Skrivaren är knappt 17 centimeter bred, men sedan sitter det ett fast monterat pappersmagasin som sticker ut framtill och gör den över 27 centimeter lång.

HP Sprocket Studio är en helt annan sak än de små handhållna Sprocket-enheter vi sett tidigare. Den här kräver ström i väggen och ser mest ut som en extra kompakt kontorsskrivare.

Dessutom behöver du ha över en decimeter utrymme bakom skrivaren, eftersom pappren sticker ut i en springa där medan de körs fram och tillbaka under utskriftsprocessen. Det här är kort och gott inget du stoppar i fickan. Den har inte heller inbyggt batteri som sina föregångare, utan är fast inpluggad i väggen med en rätt så rejäl strömadapter.

Att komma igång är lätt. Du skjuter in en kassett med skrivhuvud och färg från sidan och lägger in en liten bunt papper i pappersfacket. Det är ett moment mer än i de mindre skrivarna, som inte har separat skrivhuvud. Sedan är det bara att ladda hem appen för Android eller IOS och köra igång. Den hittar enkelt din Sprocket via bluetooth, vilket sedan också används för kommunikationen med den.

Det gör att det kan ta lite tid att föra över riktigt stora foton till skrivaren, men det är en marginell del av utskriftstiden. Du får i de flesta fall räkna med att en utskrift kan ta ett par minuter. Pappret passerar fyra gånger genom skrivaren fram och tillbaka innan den till slut spottar ut sig ett färdigt foto framtill.

Det är lätt att fylla på nytt papper. Särskilt många ryms dock inte.

Bättre bilder, mera krångel

Bilderna blir faktiskt riktigt bra, vilket vi inte har kunnat säga om alla skrivare av den här typen tidigare. Den använder inte samma typ av fotopapper från Zinc som de mindre modellerna utan här handlar det om en egen lösning med så kallad sublimeringsteknik. Till skillnad från Zinc-papper som är förpreparerade med färger så behöver vi här även pilla med byte av en färgkassett med jämna mellanrum.

Det verkar dock ge lite bättre resultat kvalitetsmässigt. Bilderna har god skärpa, fin lyster i färgerna och en bra balans i färgtemperaturen. Just ljusa hudtoner kan ha en tendens att bli något grå om bilden inte är ljusstark nog, men det är den enda egentliga anmärkningen vi har.

När du får slut på papper och färg säljer HP ett påfyllnadspaket som består av 80 papper och två färgkassetter som räcker för 40 utskrifter var för 399 kronor. Det gör det lätt att räkna ut vad fotona kostar, nästan exakt fem kronor styck. Det är inte direkt gratis, men kostanden för bläck och bra fotopapper för en bläckstråleskrivare med goda fotoegenskaper ligger i ungefär samma prisklass.

Pappret matas fram och tillbaka genom skrivaren flera gånger med en ny färg applicerad varje vända.

Ar-funktionalitet… tror vi?

I Sprocket-appen kan du göra enklare redigering, justera färger och lägga till etiketter och text innan den skickas vidare till skrivaren. Du kan också hämta bilder från telefonen, eller direkt från Google Drive, Facebook och Instagram om du ger appen dina kontouppgifter. Eller så startar du en utskrift genom att dela den till Sprocket från en fotogalleri-app eller direkt från din vanliga kamera-app.

I appen finns det också en kamerafunktion, men den används inte för att ta ett foto och direkt skriva ut det, utan för en speciell ar-funktionalitet. Den ska kunna känna igen saker i ditt foto och ge dig extra-information till bilderna. Det är dock inget vi får att fungera med några bilder vi tar och försöker skriva ut. Det känns dock inte som någon direkt avgörande funktion. Det viktiga är att vi får ut snygga foton på papper. Och det får vi.

KDenna komprimerande bild på webben gör inte fotoutskrifter från HP Sprocket Studio full rättvisa. Vi slipper i stort sett helt bandning och artefakter i den tonade himlen på papper.

Omdöme

Med Sprocket Studio blir Sprocket helt plötsligt användbar, med foton i bekvämt och bekant format, dessutom med något bättre bildkvalitet. Och hanteringen av mobilutskrifter är lika smidig som tidigare. Samtidigt tappar den lite av den charm och enkelhet som gjorde Sprocket i mindre format intressant. Du behöver byta mer än bara papper, och skrivaren är numera kort och gott inte mobil. Du kan i stort sett lika gärna satsa på en kompakt bläckstråleskrivare istället.

Specifikationer

Produktnamn: HP Sprocket Studio

Testad: Juni 2019

Tillverkare: HP

Anslutning: Bluetooth

Utskriftsteknik: Sublimering

Utskriftsformat: 102 x 152 mm

Papperamagasin: 20 ark

Storlek: 16,8 x 27,2 x 6,3 cm

Vikt: ca 1 kg

Utskriftskostnad: ca 5 kr per bild

Rek. pris: 1 599 kr

Snygga utskrifter i fotoalbum-format.

Lätt att hantera och komma igång.

Kompakt design för bordsplacering.

Inte längre mobil.

Extra kassett att byta.

Något dyra utskrifter.