Vesa, Video Electronics Standards Association, har presenterat Displayport 2.0, den första uppdateringen av standarden sedan nuvarande version 1.4a släpptes.

Displayport 2.0 får tre gånger högre bandbredd än dagens anslutning, upp till 77 gigabit per sekund. Det är mer än konkurrerande standarden hdmi:s 46 gigabit per sekund och räcker för att driva en 8k-skärm i 60 hertz med 4:4:4-färger och 30 bitar per pixel för hdr-stöd.

Med hjälp av komprimering av bitströmmen till skärmen kan tekniken även i teorin driva en 16k-skärm (15360x8460 pixlar), eller två 8k-skärmar. Skärmtillverkare kommer även kunna välja 8k med 30 hertz och frigöra halva bandbredden till usb-c.

Displayport 2.0 kommer använda samma kontakter som i dag, och kan som tidigare bakas in i usb-c. De första produkterna med tekniken väntas dyka upp mot slutet av 2020.