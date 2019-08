Det gamla anteckningsblocken har spelat ut sin roll. Men en app i mobilen blir det betydligt lättare att göra anteckningar. Väljer du en tjänst med stöd för flera plattformar kommer du även åt dem på datorn och surfplattan.

Länge var Evernote det självklara valet, men sedan man började ta betalt även för de mest grundläggande tjänsterna har många tappat intresset. Här är några av de bästa gratisalternativen.

Simplenote: Supersnabb med ren text

Du som vill ha en anteckningsapp utan krångel kan välja Simplenote. Den är snabb och smidig, men hanterar tyvärr bara ren text. Appen har utvecklats av Automattic, som är mest känt för sitt webbpubliceringsssystem Wordpress.

Squid: Anteckna med fingret

Ladda ned Squid för Android

Keep: Nedskalad och uppkopplad

Onenote: Anteckningar och fästisar

Du som ogillar tangentbordet kan testa Squid, som är en app där du ritar och skriver med fingret. Den finns bara för Android, så du har inte samma flexibilitet som i konkurrenterna.För dig som kör olika Google-tjänster är Keep ett bra val. Logga in med din Gmail-adress så når du dina anteckningar på alla plattformar. Förutom att skriva kan även rita samt läsa in anteckningar med rösten. Du kan även ta en bild och om den innehåller text så blir den sökbar.

Microsoft Onenote är både gjort för snabba anteckningar och för att organisera stora mängder information. I appen hittar du även Fästisar (Sticky Notes) som är Microsofts namn på de gula ”notis-lappar” som sedan länge finns inbyggda i Windows.

Anteckningar i Facebook

Du har väl inte missat att Facebook har en inbyggd anteckningsbok? Vill använda den klickar du på Visa fler, Anteckningar. Tyvärr finns funktionen bara i datorversionen av Facebook och inte i mobilen.