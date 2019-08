FRÅGA. Jag har precis bytt till en dator med Windows 10 och jag märker att jag hela tiden är inloggad. Måste jag verkligen vara det? I min gamla dator som körde Windows 7 behövde jag inte logga in.

Kjell-Åke

SVAR. Du har helt rätt, kravet på inloggning är något som har tillkommit ganska nyligen i Windows. I smartphone-världen har vi ju alltid varit vana vid att logga in – och numera vill Microsoft att vi ska göra samma sak med våra datorer.

Fördelen för Microsoft är densamma som för Google: Genom att vi loggar kan företagen följa vårt beteende och skräddarsy annonser. Fördelen för dig är att du kan synkronisera information mellan olika enheter. Du kommer alltså åt exempelvis dina bilder, bokmärken och kontaktlistor oavsett var du befinner dig. Inloggning är också ett krav för att ladda hem program via Microsoft Store och synkronisera filer via Onedrive.

Det här är dock något som är helt frivilligt. Du kan precis lika gärna välja att skippa inloggningen och köra som du gjorde tidigare. Så här ordnar du det:

1. Klicka på Inställningar (under Start-knappen nere till höger) och välj Konto,

2. Klicka på Din information och välj Logga in med lokalt konto i stället.

3. Du måste nu fylla i ditt lösenord för att kunna logga ut. Gör det och tryck på Nästa.

4. Du får nu ange ett användarnamn, men det behöver förstås inte vara ditt riktiga namn. Du kan också välja att ange lösenord, men det är inte ett måste.

5. För att återgå till att vara inloggad på datorn väljer du Inställningar, Konto, Din information och loggar in med ditt Microsoft-konto