Testad produkt: Tenda Nova

Pris: 974 kronor hos Proshop (1 st). 1 843 kronor (3 pack).

Vi har under senaste året sett ett gäng utmanande router-varumärken med mindre kända namn, både inom traditionella routrar och mesh-system. Vi har testat ett par av dessa nya mesh-paket, från Iiglo och Jensen, två leverantörer baserade i Norge. Överlappet mellan dem är dock stort, med flera produkter som ser nästan identiska ut och till och med har misstänkt snarlika appar.

Det ser helt enkelt ut som om olika lokala importörer köper in samma routrar som så kallad OEM, gör en del mjukvaruanpassningar, lägger på en egen logotype, egen förpackning och sätter eget pris och villkor. Jensen sticker till exempel ut med extremt lång garanti.

Nu har vi testat ett tredje sådant mesh-system från en leverantör som heter Tenda. Det har gått att få tag på enskilda Tenda-produkter tidigare, men nu har de fått en officiell svensk distributör, vilket innebär att de blir mer tillgängliga i större butiker, och kommer få lite stabilare prisbilder.

Tenda Nova MW6 är definitivt inte stor.

Enklare kapacitet men rätt teknik

Vi är inte helt säkra, men det verkar som om Tenda är originalet bland dessa varumärken med (nästan) samma produkter. Det är ett kinesiskt företag som funnits sedan 1999, och säljs även under det namnet i till exempel USA. Nova MW6 heter paketet som vi testat, och är ett paket om tre snygga små routrar för mesh-konfiguration. De har precis samma specifikationer och samma kubformade skal som en av Jensens modeller.

Nova MW6 är Tendas mest kraftfulla mesh. Med kraftfullt menar vi här dock inte någon extrem kapacitet. Det här är ett AC1200-system med upp till 867 Mbit/s på 5 GHz och upp till 300 Mbit/s på 2,4 GHz, ungefär som Google Wifi.

Skillnaden på detta och tillverkarens lite enklare system Nova MW3 är att vårt system har gigasbithastighet på ethernetportarna, så det bassar bättre i hem med rejält bredband över 100 Mbit/s, samt mu-mimo-stöd som ger bättre stöd för att ansluta många enheter samtidigt med hög hastighet.

Tenda Nova MW6 säljs som standard i tre-pack, men även två och en kan gå att få tag på. I skrivande stund är dessa dock onödigt dyra. Förhoppningsvis kan det justeras nu när det finns en central distributör.

Liten låda på bänk eller vägg

Enheten är en stilren vit kub på exakt 10 centimeter på alla sidor. På undersidan har den två nätverksportar varav en går till ditt bredband på den enhet som blir huvudenhet. Alla tre är identiska, så det spelar ingen roll vilken du väljer. Här finns också hål för väggmontering, men på en vägg sticker de ut och ser lite märkliga ut. Vi föredrar att placera ut dem på bänkar, fönsterbräden och i hyllor.

Installationen är relativt enkel. Du laddar hem Tendas mobilapp, som finns till IOS och Android. Första enheten får du ansluta till wifi manuellt med ett lösenord som står på undersidan av enheten, systemet har inte bluetooth för det. Detta är det enda som är lite bökigt.

Sedan kan du välja nytt namn på nätverket och ändra lösenordet själv om du vill. Därefter ansluts återstående enheter in och behöver inte synkas upp en och en, bara plugga in och vänta någon minut så är allt klart automatiskt.

Vi får utan problem kontakt och bra signal i både ett och två rum bort, så till skillnad från en del andra mesh-system som kräver bättre signal närmare varandra vid parkoppling kan du placera ut dessa där du vill ha dem direkt. Dioden upptill indikerar med färg om du är för långt ifrån för optimal prestanda. Lyser det grönt är det bara att köra.

Dubbla nätverksportar och ett strömuttag på vardera enhet.

Grundfunktioner men inte mycket mer

All administration sker via appen, som ser ut att vara väldigt lik den i Jensen Omni Duo som vi nyligen testade, med samma grafiska gränssnitt, upplägg och funktioner. Det innebär ett snyggt och lättnavigerat gränssnitt, fast med få egna inställningsmöjligheter. Vi kan slå av och på upnp, och vi kan ställa in port-videarebefordring i brandväggen, men inte komma åt den på något annat sätt.

Vi kan slå av och en QoS-funktion som ska prioritera spel och webbsurf över nerladdning och strömning. Vi kan ändra ip-nummer på routerns dhcp-server, vilket inte är så vanligt. Men vi kan inte tilldela en ansluten enhet fast ip-adress, vilket kanske varit en funktion som vi använt oftare. Appen ger bra direkt bild av nodernas hälsa, men inte av vilka enheter som är anslutna till vilken nod. Den informationen finns, men det tar flera klick i appen för att hitta.

Det finns en gästnätverksfunktion med möjlighet att ställa in automatiskt avstängning efter fyra eller åtta timmar. En smart idé men det känns lite begränsat med bara de två alternativen. Det finns en enklaste möjliga föräldrakontroll där du kan lägga in anslutna enheter i grupper och schemalägga olika internet-tid. Innehålls eller webadressfilter får du dock klara dig utan.

Goda prestanda i prisklassen

Hastigheten i Nova MW6 är god men du ska inte förvänta dig några underverk från ett prispressat AC1200-system. Vi landar som bäst på lite drygt 380 Mbit/sek, men bara ibland. Mer normal hastighet i samma rum som huvudenheten ligger på runt 260 Mbit/sek.

Ansluter vi till någon av satellitenheterna hamnar maxhastigheten på ca 200 Mbit/sek. Men räckvidden är bra. 15 meter och två innerväggar bort får vi fortfarande över 180 Mbit/sek. Därefter tappar den däremot snabbare i stabilitet.

Appen känns bekant, om du läst våra recensinoer av Iiglo- och Jensen-routrar nyligen.

Såvitt vi kan se så städjer inte ethernetportarna backhaul-funktion, så du kan inte dra fast kabel mellan ett par noder för att frigöra wifi-bandbredd. Det går därför snabbt att överbelasta systemet. Ett par, tre datorer som alla vill ladda ner filer eller strömma i hög upplösning kan räcka.

Så det här är ett mesh-paket för ett hushåll med max en handfull samtidiga aktiva användare. Men det kan vara ett ganska stort hus tack vare stabilt bra räckvidd, och att ansluta många prylar med låga bandbreddskrav, som smarta hemmet-prylar, ska inte vara något problem.

Omdöme

Tenda Nova MW6 är ett välkommet tillskott till ett växande utbud av små, enkla och effektiva wifi-lösningar som inte kostar skjortan. Så länge du inte har intresse av manuell detaljtrimning av wifi eller inbyggda extrafunktioner i routern så är det ett bra val. Har du en bra router sedan tidigare kan du även använda systemet bara som åtkomstpunkt till det istället.

Fler tester av routrar

Specifikationer

Produktnamn: Tenda Nova MW6

Testad: Juli 2019.

Tillverkare: Tenda

Trådlösa protokoll: 802.11a/b/g/n/ac (ac1200)

Wifi-optimering: Mu-mimo, beamforming.

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz.

Anslutningar: 1 st gigabit lan, 1 st gigabit lan/wan.

Trådlös säkerhet: Wpa2.

Gränssnitt: App (Android, IOS).

Fjärradministration: Ja

Prestanda, första enhet*: 381 Mbit/s.

Räckvidd per enhet**: 18 meter.

Storlek: 10 x 10 x 10 cm.

Rek. pris: 1 800 kronor (3 pack).

Pris: 974 kronor hos Proshop (1 st). 1 843 kronor (3 pack).

* Mätt på tre meters avstånd i samma rum.

** Längsta avstånd, inklusive en tunn innervägg, där det behövdes en ny extender.

Kompakt, diskret design.

Bra räckvidd.

Enkel installation.

Bra pris.

Få extra funktioner och inställningar.

Begränsad maxkapacitet.