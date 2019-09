FRÅGA. Jag funderar på att skrota min bärbara dator som krånglar då och då. Jag använder Windows 7 Pro och det är kanske dags att skaffa en ny dator med Windows 10.

Hur funkar det med att kunna lägga in en del av de lagliga program som finns i den datorn, i en ny dator? Ska man anmäla till de som gjort programmen för att kunna överföra licensen?

Roger

SVAR. När man "flyttar" till en ny dator så är just programmen det som brukar vara mest krångligt. Digitalbilder och andra filer är det ju bara att lägga över på ett usb-minne eller en extern hårddisk – eller i en molntjänst som Onedrive. Men riktigt så enkelt är det ju inte med programmen. Här måste du gå på lite olika vägar beroende på hur du har skaffat dem.

1. I kartongen

1. Om du har köpt programmet i en butik fick du sannolikt ett licensnummer i den kartong du köpte. Med detta licensnummer brukar du kunna installera programmet igen. För i tiden fick man som regel en cd/dvd-skiva också, men numera brukar kartongen bara innehålla ett papper med den webbadress där du kan ladda hem programmet plus din kod. När du flyttar till en ny dator är det som regel bara att följa instruktionerna på det här pappret igen.

2. Via mejl

Har du köpt programmet i digital form bör du ha fått motsvarande licensnummer via mejl. För att kunna installera programmet på nytt får du alltså leta upp det här mejlet. Ett bra tips är att alltid spara dessa mejl, eftersom du kan behöva installera programmet på nytt.

3. Från tillverkaren

Allt fler företag hanterar licenserna till program via en inloggningssida. Har du exempelvis tagit en prenumeration på Microsofts Office-paket når du dina licenser via sajten www.office.com. Logga in med samma Microsoft-adress (till exempel din Outlook-adress) som när du köpte programmet. Under Mitt konto ser du vilka program du har och hur du installerar dem på nytt.

4. I Microsoft Store

Har du köpt program via Microsoft Store så är allt enkelt. Dessa licenser är knutna till ditt Microsoft-konto. Om du loggar in med samma adress på din nya dator så finns programmen där – och det är bara att ladda ned dem på nytt. Microsoft kan alltså se att du har köpt programmen och det här är samma smidiga modell som vi är vana vid från våra mobiler och surfplattor (Android/Iphone/Ipad).

5. På hårddisken

Ibland sparas dina licensnycklar på datorns hårddisk, och det finns verktyg som söker igenom din dator och letar upp dina licensnummer. Licence Crawler är ett känt program, men det har tyvärr några år på nacken och är lite krångligt att använda.

6. Från supportavdelningen

Är du osäker på vad som gäller för ett visst program kan du förstås kolla på programtillverkarens sajt. Under supportavdelningen finns de ofta svar på den här sortens frågor.