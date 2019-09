Testad produkt: Asus RT-AX92U

Pris: 4 990 kronor (2-pack) hos Cdon.

Moderna mesh-routerpaket har blivit populära av flera olika skäl. Det första och viktigaste är givetvis att de maximerar räckvidden på wifi i ditt hem. Men lika viktigt är kanske att de gör det väldigt enkelt för användaren att sätta upp sitt nätverk av smart ihopkopplade noder.

Den andra stora nätverksnyheten på senare tid är Wifi 6, även kallat 802.11ax, den nya generation av wifi-standard som börjat introduceras på allvar i år, som ger högre hastigheter, lägre energiåtgång och mindre störningsrisker.

Vad händer när man kombinerar dessa två saker i en produkt? Det kan till exempel se ut som i RT-AX92U från Asus, som är världens första Wifi 6-meshpaket. Eller egentligen inte. Det vi testat här är RT-AX92U 2-pack, som säljs som ett mesh-paket med två identiska enheter. Samma router säljs också som enskild router och heter då bara RT-AX92U.

Traditionell routerstil, men kompakt

En RT-AX92U är en lite drygt 15 gånger 15 centimeter svart och kantig enhet med fyra uppfällbara antenner som ger den nästan lika stora mått på höjden, samt två extra antenner internt monterade, fyra fasta lan-portar och en separat wan-anslutning. Den har även dubbla usb-portar på en sida, samt diskreta små dioder framtill och en knapp för wps-synkning på sidan.

Den har en design i ungefär samma stil som Asus gamingroutrar ROG Rapture, komplett med gulddetaljer i chassit. De är ovanligt bastanta för att vara mesh-enheter, men inte överdrivet stora. Routern har rätt så kraftfull hårdvara under huven – det krävs om inte annat lite extra datorkraft för Wifi 6 – och kan bli ganska varm under drift. Så det är lite extra viktigt att den står placerad med lite marginaler runtom.

För att vara en mesh-router har Asus RT-AX92U ovanligt många fasta portar. Det är inte en mesh-router som vi är vana vid att se dem, utan mer en traditionell router med mesh som bonus.

Routern har väggfästen på undersidan, och är enkla att montera upp och få ur vägen. Vi kan dock inte hitta information om hur det då är tänkt att göras med antennerna. Ska de sticka ut från väggen, eller fällas ihop så att de behåller lodrät riktning, som vissa andra routrar vi sett?

Under vårt test provade vi bägge sätten, och kunde inte uppmäta någon märkbar skillnad i resultat. Så det kan nog variera beroende på din lokal. Det kan till exempel vara skillnad på om du vill täcka en enplans- eller tvåvåningsbostad. Det får du helt enkelt prova dig fram till.

Virriga instruktioner

Det här är rent tekniskt en mesh-router, eftersom den stödjer de tekniker som gör mesh möjligt – samlat nätverksnamn, dataöverföring mellan noderna och snabb automatiskt växling mellan den för användaren. Men den ser inte ut och beter sig som vi är vana vid att mesh-paket ska göra. Asus har länge haft mesh-stöd i många av sina ”vanliga” routrar med ett system som de kallar Ai Mesh, som gör att du kan bygga ett eget mesh-nätverk manuellt, och det är det vi hittar här.

Det är inte alls lika enkelt att installera och komma igång med som andra mesh-nätverk, till exempel Asus egna mesh-serie Lyra, utan upplevelsen är mer som med en traditionell router. Instruktionerna i snabbstartsguiden känns väldigt gammaldags. De leder oss till ett webbaserat installationsförlopp som vid ett tillfälle till och med instruerar oss att ansluta en pc med en fast nätverkskabel till routern för att komma vidare.

Japp, en router med alla möjliga former av modern teknik under huven ”kräver” år 2019 fortfarande ethernet, och ett helt gäng extra klick, och gränssnittsnavigering med näsan i manualen. Vi skrivet dock ”kräver” med citat-tecken, för det visar sig att vi istället kan ansluta till routerns förkonfigurerade wifi-ssid istället och gå vidare på det sättet. Men det framgår inte av instruktionerna.

Dessutom är hela konfigurationsförloppet via webbläsaren i datorn onödigt, eftersom det visar sig att allt kan skötas mycket enklare via mobilappen Asus Router. Det avslöjar Asus först på sista sidan i snabbstartsguiden. Tack för det.

Gallret på ovansidan är inte bara dekorativt, det ventilerar också bort en hel del varmluft från enheter som konstant står och påtagligt varma.

Maxad bandbredd för mesh

När allt till slut är igång har vi dock lyckats få upp en utmärkt liten funktionsspäckad router och ett av de bästa mesh-paket vi testat, både för befintliga Wifi 5-prylar (och äldre), och för de få Wifi 6-prylar som kommit ut på marknaden.

RT-AX92U är en trippelbandsrouter som i mesh-konfiguration avsätter tredje 5 GHz-bandet till kommunikation mellan mesh-noderna, så kallad backhaul. Faktum är att det mesta av bandbredden går till detta, upp till ungefär 4 gigabit per sekund. Det gör att vi kan skicka massor av data från ena hörnet av huset till det andra. Två av lan-portarna stödjer dessutom länkaggregering, så att du kan plugga in dem i datorer som också stödjer det och få upp till 2 gigabit i hastighet mellan dem.

Det innebär att det du har kvar för att ansluta klienter till är ett 5 GHz-nätverk på 867 megabit och ett 2,4 GHz-nätverk på upp till 400 megabit. Den bästa hastighet vi lyckas uppmäta, mellan en trådlös Wifi 6-mobil och en server med länkaggregerad lan, är 682 megabit per sekund.

Det är bra, men inte fantastiskt mycket bättre än många bra Wifi 5-routrar. Skillnaden är att vi lyckas få riktigt höga hastigheter även när dessa är anslutna till olika mesh-noder och ska skicka data över backhaul. Det klarar inget Wifi 5-system av idag.

Som alltid från Asus får du ett överflöd av extra funktioner. Och därmed ett lite lätt överväldigande gränssnitt för att hantera dem alla.

Samma räckvidd, men smartare

En annan fördel med att ha Wifi 6 i ryggen är att ett paket på två noder täcker ett större område. Det beror inte egentligen på att Wifi 6 har bättre räckvidd, det är fortfarande 2,4 GHz- och 5 GHz-wifi och det har sina fysiska begränsningar, och man tappar anslutning på ungefär samma avstånd. Men du får mycket högre hastighet i periferin av routerns räckvidd.

Därmed kan du placera enheterna längre ifrån varandra och fortfarande få bra kontakt mellan dem. Och de wifi 6-enheter du ansluter upplevs som om de har bättre räckvidd, med stabil surf och strömning på längre avstånd. Dessutom är längre räckande 2,4 GHz-bandet effektivare med Wifi 6 så även om du är så långt bort att du bara når fram med det så blir hastigheterna bättre.

Om du har en Wifi 6-klient, alltså. För Wifi 5-prylar sätter de själva gränsen och vi upplever att vi får ungefär samma resultat som med vilken annan hyfsat bra Wifi 5-router som helst.

Massivt funktionsutbud

Asus routrar hör alltid till några av de mest funktionsfyllda, och RT-AX92U är inget undantag. Här hittar vi brandvägg med detaljerad manuell kontroll, detaljinställning av precis allt nätverks- och wifi-mässigt för den nätverkskunnige, automatisk QoS med möjlighet till manuell kontroll, möjlighet till optimering av speltrafik, och gästnätverk som går att tidsbegränsa.

Och det är bara början. Du får vpn-funktion både som server och klient, inbyggt antivirus från Trend Micro som gäller hela routerns livstid, funktionsrik föräldrakontroll, och fjärråtkomst via Asus molntjänst AI Cloud, och möjlighet till kontroll via IFTTT och Amazon Alexa. Via usb-portarna får du nedladdningsklient, skrivarserver, filserver, upnp mediaserver, stöd för mobilt bredbandsmodem, och stöd för Apples Time Machine för backup från en Mac.

Allt detta kan bli överväldigande att administrera i Asus lite tunga och röriga webbgränssnitt. Mobilappen, är också funktionsrik med god tillgång till många av funktionerna, men hör inte heller till de smidigaste. Den stora mängden av funktioner och alternativ gör att kontroll av de mest grundläggande funktionerna inte lyfts fram så tydligt som de kunde.

Kontroll via mobilapp är enklare, men fortfarande lite rörig.

Omdöme

Asus fuskar lite när de kallar RT-AX92U 2-pack för ett mesh-paket, tycker vi. Det är två fullblods-routrar av traditionell typ med mesh-koppling mer som ett alternativ. Vet du vad du håller på med och inte har något emot att meka nätverk manuellt så är de ett lysande sätt att framtidssäkra hemmet inför kommande vågen av Wifi 6-klienter.

Uppskattar du enkelheten som andra mesh-produkter har introducerat, känner dig osäker inför att manuellt trimma nätverket och bara vill ha bra wifi, rekommenderar vi att du väntar på mer användarvänliga alternativ. De kommer snart.

Specifikationer

Produktnamn: Asus RT-AX92U 2-pack

Testad: Augusti 2019

Tillverkare: Asus

Trådlösa protokoll: 802.11a/b/g/n/ac/ax (wifi 4-6), AX6100

Wifi-optimering: OFDMA, mu-mimo, beamforming

Frekvensband, wifi: 2,4 GHz + 5 GHz + 5 GHz (backhaul)

Anslutningar per enhet: 1 st gigabit wan, 4st gigabit lan, usb 3.0, usb 2.0

Trådlös säkerhet: Wpa, wpa2, wps.

Användargränssnitt: Web, app

Prestanda, första enhet*: 682 Mbit/s.

Räckvidd per enhet**: 15 meter.

Storlek inkl antenner: 15,4 x 15,4 x 14,9 cm.

Rek. pris (standard 2-pack): 4 990 kronor

* Mätt på tre meters avstånd i samma rum.

** Längsta avstånd, inklusive en tunn innervägg, där det behövdes en ny extender.

Täcker mycket med bara två enheter

Bra topphastighet med Wifi 6

Många fasta portar

Massor av smarta extra funktioner

Bökigt att konfigurera

Begränsad bandbredd för klienterna

Relativt dyrt