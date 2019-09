År 2015 köpte Microsoft den populära list-appen Wunderlist. 2017 meddelade företaget att de tänkte lägga ner Wunderlist och ersätta den med sin egen app, To Do, utvecklad av teamet bakom Wunderlist.

Reaktionerna var blandade bland användarna. Nu har Microsoft visat upp en ny omdesign av To Do som ska påminna mer om Wunderlist.

Ett större fokus har lagts på varma färger och luftighet, med valbara bakgrundsbilder för dina listor och en dagsfunktion som ger dig förslag på vilka saker du kanske vill hinna med idag.

Nya To Do får även ett dark mode som kommer släppas till de olika versionerna av appen under månaden.

Presentationen av nya To Do kommer bara några dagar efter att Wunderlist-grundaren Christian Reber skrev på Twitter att han vill köpa tillbaka Wunderlist från Microsoft för att tjänsten inte ska stängas ner.

Microsoft har än så länge inte givit något datum för när Wunderlist kommer avslutas