Cyberghost har länge varit en bra och stabil vpn-tjänst som brukar placera sig högt i våra tester, bland annat utsåg vi den till ”Bäst i test” när vi nyligen testade vpn-tjänster för mobilen.

När vi nu testar om den för Mac och pc visar det sig att den har förbättrats ytterligare ett snäpp sedan senast och Cyberghost går även här upp till förstaplatsen och kniper Bäst i test-utmärkelsen.

Testet av Cyberghost börjar dock inte så lätt som man skulle kunna önska. Prissättningen är rejält rörig och ändras dessutom mer eller mindre konstant. Det första man ser på sajten är exempelvis en timer som räknar ner med ett ”sista chansen att få detta superpris”, en timer som börjar om varje gång man besöker sajten...

Test: Bästa vpn-tjänsterna för att surfa anonymt och komma åt blockerade sajter

Det abonnemang vi jämför är månadskostnaden vid ett helårsabonnemang. För Cyberghost får man i dagsläget betala 57 (5,30 euro) kronor per månad vilket är ett helt okej pris som ligger ungefär i mitten av de vpn-tjänster vi testat.

Binder man upp sig på längre tid går det dock att få ned priset rejält. Tecknar man sig för tre års abonnemang blir månadskostnaden låga 26 kronor (2,45 euro) per månad.

Någon gratisvariant finns inte, däremot en generös 45-dagars ”pengarna tillbaka-garanti”, en garanti som man infriar utan problem.

Snabbast hittills

När man väl har valt abonnemangsvariant är det lätt att skapa ett konto, ladda ned klienten och koppla upp sig. Programmet är på svenska och är mycket lättanvänt med ett pedagogiskt gränssnitt. Särskilt många inställningsmöjligheter finns dock inte, och på Mac saknas även en Kill Switch.

Däremot finns det gott om länder att välja bland, 90 stycken, och man hävdar att man har över 5 700 servrar i dessa länder. Beroende på vad man vill göra går det också att välja bland många olika ”specialservrar”, exempelvis för nedladdning eller streaming från tjänser som Netflix, Youtube, HBO och BBC.

Cyberghost har speciella servrar för nedladdning och streaming.

Det fungerar också utmärkt att komma åt såväl amerikanska Netflix och brittiska BBC Iplayer som SVT Play. Cyberghost är en av få vpn-tjänster som klarar av att ge åtkomst till alla dessa tre.

Även hastighetsmässigt imponerar Cyberghost stort. Det går rejält fort och man placerar sig högst upp i jämförelse med de andra vpn-tjänster vi har testat. Mot svensk server kommer vi upp i imponerande 165 Mbit/s, mot brittiska servrar kommer vi upp i 105 Mbit/s och mot de amerikanska 136 Mbit/s. Klart bäst i test!

Plus också för att det går att köra Cyberghost på sju samtidiga enheter (även mobilt) och för att man inte är ett amerikanskt företag som lyder under amerikanska lagar med allt vad det innebär.

Omdöme

En redan bra vpn-tjänst har blivit snäppet bättre, där bara några små irritationsmoment hindrar Cyberghost från att få allra högsta betyg. Bäst i test-utmärkelsen är given!

Specifikationer

Tjänst: Cyberghost vpn

Testad: September 2019

Kontakt: cyberghostvpn.com

Antal servrar: 5 700+ servrar i 90 länder

Sajt på svenska: Nej

Program på svenska: Ja

Program till pc: Ja

Program till mac: Ja

Kill switch: Bara pc

Antal samtidiga enheter: 7

Snitthastighet svensk server: 165 Mbit/s, svarstid 10 ms

Snitthastighet brittisk server: 105 Mbit/s, svarstid 39 ms

Snitthastighet amerikansk server: 136 Mbit/s, svarstid 116 ms

Åtkomst till SVT play: Ja

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja

Pris vid månadsbetalning: 128 kronor (12 euro) per månad

Pris vid helårsabonnemang: 57 kronor (5,30 euro) per månad

Övriga prisalternativ: Sex månader för 86 kronor (8 euro) per månad, 18 månader för 29 konoro (2,75 euro) per månad, tre år för 26 kronor (2,45 euro) per månad

Många abonnemangsalternativ.

Billigt vid långa abonnemang.

Snabbt.

Sju samtidiga enheter.

Lång ”pengarna tillbaka-garanti”.

Många servrar i många länder.

Åtkomst till Amerikanska Netflix, BBC Iplayer och SVT Play.

Lite rörig prissättning.

Inte billigast vid årsabonnemang.

Inget gratisalternativ.

Ej kill switch på Mac.