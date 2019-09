Under hösten 2017 fanns Windows 10-installerat på över 700 miljoner aktiva enheter. I mars 2018 hade siffran ökat till över 800 miljoner och nu i september 2019 rapporterar Microsoft att över 900 miljoner aktiva enheter kör Windows 10.

Proffstips: Trimma datorn - så snabbar du upp ett segt Windows

Nyheten meddelade Microsoft-chefen Yusuf Mehdis på Twitter. Enligt honom ska ökningen vara den största någonsin under en 12-månadersperiod för Windows 10.

#Windows10 is on more than 900M devices! Thanks to our customers, we added more new Windows 10 devices in the last 12 months than ever before. From PCs to HoloLens to Xbox to Surface Hub, Windows continues to power innovation—with more to come next week! https://t.co/G3CRdkFoPT pic.twitter.com/38fKk50IEH