Google meddelar att de med start tisdag den 24 september börjat rulla ut mörkt läge för Gmail-appen till Android 10 och IOS 13.

Enligt Google kan det dröja upp till 15 dagar innan läget dyker upp för alla användare.

För att aktivera det mörka läget på Android 10 går du in på Android-inställningarna och väljer mörkt läge. Gmail kommer anpassa sig därefter. Du kan också via Gmail gå in på inställningar och välja det mörka temat.

För Gmail på IOS 13 gäller samma sak. Antingen går du till Iphone-inställningarna och väljer mörkt läge och Gmail kommer anpassa sig, eller så kan du via Gmails egna inställningar välja mörkt tema.