Betyg 4 av 5 Omdöme OVPN är ett snabbt, bra och billigt alternativ för den som tycker att transparens, hög säkerhet och en svensk tjänst på svenska är viktigt (som dessutom erbjuder åtkomst till svenska streamingtjänster). Att komma åt exempelvis amerikanska Netflix går också bra, men vill du se innehåll på BBC Iplayer måste du välja ett annat vpn-alternativ. Positivt Billigt.

Transparens kring loggar, säkerhet med mera.

Svensk tjänst helt på svenska.

Snabb svensk server Negativt Få servrar i få länder.

Ingen gratisversion eller gratis testperiod. Läs vårt stora test av VPN-tjänster

Svenska OVPN lägger stor vikt vid användarens anonymitet och att man inte sparar några som helst loggar. Dessutom erbjuder man en extratjänst kallad Multihop för 40 kronor per månad (ingår i helårsabonnemanget) som tunnlar trafiken genom två olika datahallar och krypterar trafiken en extra gång, allt för en ökad anonymitet och integritet. Man har också en hög strävan i att vara transparenta i sitt agerande, vilket de också lyckas med.

Tack vare en helsvensk sajt och en snabb support (även den helt på svenska och lättillgänglig inifrån programmet) är OVPN helt klart intressant för den som tycker att det känns osäkert med en vpn-tjänst baserad i ett annat land där kontakten bara sker på engelska.

Till detta kan läggas att OVPN har ett flertal betalalternativ, exempelvis kontant och via bitcoin, vilket ytterligare ökar möjligheten till anonymitet för användarna.

Prismässigt placerar sig OVPN bra i jämförelse med andra tjänster vi har testat. Månadskostnaden vid ett årsabonnemang är låga 49 kronor, och då ingår som sagt extratjänsten Multihop. Tyvärr finns dock inga längre abonnemang som pressar priset ytterligare (konkurrenten Cyberghost går exempelvis att få för 27 kronor per månad vid ett treårsabonnemang och Ivacy vpn kostar bara 12 kronor per månad vid ett femårsabonnemang).

Någon gratis-variant eller prova på-variant finns inte heller, däremot en ”pengarna tillbaka-garanti”. Denna är dock relativt kort, bara 10 dagar. Garantin infrias dock utan problem.

Få länder men snabbt

Att använda OVPN är mycket enkelt. Efter att ha startat programmet kan man välja att automatiskt koppla upp sig mot den bästa servern i det land man har valt. Det går även att välja server manuellt om man vill det. Tyvärr har OVPN varken särskilt många länder eller servrar att välja bland. Visserligen några fler än när vi testade senast, men fortfarande bara 89 servrar i 17 länder. Detta kan till exempel jämföras med Cyberghost 6 400 servrar i 90 länder.

Att komma åt SVT Play fungerar utmärkt, samma sak för TV4 Play och amerikanska Netflix. Däremot går det inte att komma åt brittiska BBC Iplayer. Så är det viktigt att komma åt BBC-produktioner får man se sig om efter en annan tjänst, men vill man se sina svenska program på utlandssemestern fungerar OVPN utmärkt.

Hastighetsmässigt har OVPN tagit ett rejält steg framåt sedan senast. Mot svensk server kommer vi upp i hela 119 Mbit/s, vilket är ett av de snabbaste resultaten bland de tjänster vi har testat. Resultatet för brittiska servrar är imponerande 117 Mbit/s och mot de amerikanska kommer vi upp i nästan lika imponerande 109 Mbit/s. Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att OVPN kommer upp i 48 procent för svenska servrar, 47 procent för brittiska och 44 procent för amerikanska.

Med en 22 Mbit/s-uppkoppling blir siffrorna 19,2 Mbit/s (87 procent) för svenska servrar, 18,9 Mbit/s (86 procent) för brittiska och 19,0 (86 procent) för amerikanska. Även det mycket bra resultat.

Specifikationer

Tjänst: OVPN

Testad: Augusti 2020

Verksamhetsland: Sverige.

Kontakt: OVPN.com/sv

Antal servrar: 89 servrar i 17 länder.

Sajt på svenska: Ja.

Program på svenska: Ja.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: 4.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 119 Mbit/s (48%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 117 Mbit/s (47%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 109 Mbit/s (44%).

Snitthastighet svensk server med 22 Mbit/s-uppkoppling: 19,2 Mbit/s (87%).

Snitthastighet brittisk server med 22 Mbit/s-uppkoppling: 18,9 Mbit/s (86%).

Snitthastighet amerikansk server med 22 Mbit/s-uppkoppling: 19,0 Mbit/s (86%).

Åtkomst till SVT play: Ja.*

Åtkomst till TV4 Play: Ja.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.*

Pris vid månadsbetalning: 90 kronor per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 49 kronor per månad.

Övriga prisalternativ: Sex månader för 69 kronor per månad.

* Netflix och andra streamingtjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streamingtjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.