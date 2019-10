Under onsdagens Surface-kavalkad har Microsoft visat upp vad företaget kallar den första i en helt ny kategori av produkter: Surface Neo.

Surface Neo är en bärbar dator, surfplatta och digital anteckningsbok som använder sig av två skärmar. Dessa kan användas separat eller tillsammans, och enheten går att fälla ihop för att lätt tas med.

A new Surface to love. Meet the new Surface Neo. #MicrosoftEvent @panos_panay pic.twitter.com/Zg77ZGjai3