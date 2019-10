Testad produkt: Microsoft Surface Pro 7

Pris: 14 990 kronor hos Cdon.

Vi har nu i flera generationer av Microsofts Surface-plattor undrat när de ska göra slag i saken och modernisera dem på allvar. Även när (för Microsoft) nya format som Surface Laptop introducerats har de envist undvikt nymodigheter som thunderbolt 3 eller ens usb typ c. Den enda plattan som hittills hade usb c-port var förra höstens Surface Go... och sedan återgick Microsoft till att släppa ny Surface med samma gamla portar igen.

Men nu har Microsoft presenterat ett helt gäng nya Surface-produkter, som är betydligt mer varierade och vågade än vad vi är vana vid, till exempel en ny 2-i-1-platta i större format, större storlek på Surface Laptop, och två små vikbara enheter i mobilformat, varav en kör Android (!). Även vanliga Surface-plattan har nu äntligen fått ett par efterlängtade uppgraderingar.

Samma form som förr

En del av dessa kommer först senare i höst eller under 2020, men några börjar säljas nu. Till exempel nya Surface Pro 7 som vi tittat på här. Den är en mer behärskad uppgradering än en del av de andra nya modellerna, utan bygger vidare på Surface Pro 6 som kom tidigt i år, med samma övergripande design, mått och nästan identisk vikt. Fast med senaste Intel-processorerna under huven och ett par andra nyheter.

Mest uppenbara nyheten i Surface Pro 7 - usb-c-porten på sidan istället för Mini Displayport.

Plattan går att få med tre olika processorer i nya 10 nanometers Ice Lake-serien, från Core i3 till Core i7, och med olika mängd ram-minne och lagring upp till hela 1 TB ssd. De har ett stort prisspann, från 9 999 kronor upp till hela 28 499 kronor för den mest maxade.

Det är lagringen som verkar stå för de största prishoppen. En för övrigt maxad platta, men med 256 GB ssd kostar cirka 5 000 kronor mindre än en med 512 GB ssd. Och går du upp till 1 TB är det ett hopp på ungefär lika mycket till i pris. Det är med andra ord närmast ockerpriser bara för lite extra lagringsplats.

Grått eller svart

Här har vi testat en mellanmodell med Core i5, 8 GB ram-minne och 256 GB ssd. Den tycker vi hittar en bra balans mellan prestanda och pris. Vill du ha mer plats kan du alltid stoppa in ett extra minneskort. Micro sd-plats sitter som vanligt på baksidan.

Den har Surface-plattornas traditionellt matta silvergrå yta, men Surface Pro 7 går också att få i den nya mattsvarta ton som introducerades med Surface Pro 6. Den svarta finns dock bara i ett begränsat antal konfigurationer. Med den ljusare plattan har du full valmöjlighet. Som vanligt ingår inte tangentbord eller penna i priset, det får du köpa till för mellan ungefär 1 000 och 1 700 kronor styck.

Skärmen håller i stort sett samma klass som i föregångaren. Vi är osäkra på om det rör sig om exakt samma skärmpanel eller om den är utbytt. Den har samma höga upplösning och levererar god kontrast och övertygande ljusstyrka. Färgomfånget ser dock ut att vara aningen lägre än i Surface Pro 6, en del nyanser i våra testfoton kommer inte fram lika bra.

Penkontrollen är som tidigare utmärkt. En Surface Pen för drugt tusen kronor kan vara väl värt att komplettera med.

Lyft i grafikprestanda

Men då är vi petiga, det ser fortfarande övertygande ut, speciellt för att titta på film. Skillnaderna är små och kan ha att göra med vad skärmen matas med, både grafikkortet och drivrutiner. Nya Core i5-1035G4 ger oss nämligen för första gången lite kraftfullare grafik i en Surface-platta, med Iris Plus istället för UHD Graphics.

Förutom att processorn i sig är snäppet vassare än föregångaren ger det ett bra lyft i appar som kan utnyttja grafikkrets. Det är långt ifrån bara spel som gör det nu för tiden, utan även många foto- och filmredigerare. Något enormt lyft för spelprestanda är det dock inte. Visst går det att köra en och annan mindre krävande titel om du håller nere upplösningen och inte har allt för stora krav på bildfrekvens och detaljrikedom, men det är alltjämt en surf-, kontorsjobb- och medieplatta.

Precis som tidigare är Cire i3- och Core i5-modellerna helt fläktfria. Det är imponerande, och förutom att den blir påtagligt (men inte oroande) varm på baksidan vid tung användning så är det något vi uppskattar. Möjligen kan det påverka topprestanda under långa arbetspass, men i våra korta till halvlånga prestandamätningar märker vi ingen prestandapåverkan av det.

Backar i batteritid

Tyvärr har en sak gått märkbart i fel riktning för Surface Pro 7, och det är batteritiden. Den klarar inte alls lika lång lätt körning som Surface Pro 6. Nu lär du behöva ha med dig laddaren om du lämnar hemmet för en eftermiddag på stan om du vill känna dig trygg.

Surface Pro 7 har samma uppsättning högtalare som levererar rent ljud med fin fyllighet i både mellanregister och bas och hög detaljnivå. Det är dock inget riktigt tryck i volymen. I systemets ljudinställningar kan du välja mellan att slå av och på Dolby Audio, men någon equalizer eller annan detaljkontroll finns inte.

För övrigt har vi också samma kameror, 8 megapixel baktill och fem fram, plus en separat ir-kamera för ansiktsigenkänning till Windows Hello. Någonting verkar ha hänt med den framåtriktade webbkameran. Antingen är det en ny modell med samma upplösning, eller så har drivrutiner eller Windows kamera-app uppdaterats. Den ger en klarare, mindre släpig och neutralare bild än vad Surface Pro 6 gjorde. Det är inte något som alla bryr sig om, men trevligt för den som videochattar på språng.

Att bära runt på nästan 800 gram platta går bra ett litet tag, men i länden fungerar Surface bäst på ett bord.

Modernare portar, till slut

Det mest uppenbart nya förutom kraftfullare processor är att Microsoft nu äntligen slänger ut Mini Displayport och ersätter med en extra usb-c-kontakt med displayport-stöd istället. Så du får inte bara ett mindre och modernare format på skärmanslutningen, utan en extra port att ansluta usb-prylar till, för stora usb-porten finns fortfarande kvar. Det uppskattas.

Tyvärr har inte Microsoft gått hela vägen och implementerat thunderbolt 3, och du får inte heller krafttillförsel via usb-portern, som på de flesta moderna surfplattor och tunna laptops. Microsoft fortsätter istället med sin smidiga men proprietära Surface Connect-kontakt för batteriladdning.

Den är ju i och för sig också mer än bara strömkabel, utan dubbeljobbar som skärm- och dataport som du kan koppla Microsofts Surface-docka till. Men det hade varit skönt att få laddningsmöjlighet även på usb-porten, så att man i nödfall kunde plugga in till exempel en mobilladdare.

Omdöme

Surface Pro 7 innebär flera steg i rätt riktning för Microsoft. Usb-c med micro-displayport på sidan, ett påtagligt lyft i prestanda, speciellt tack vare Iris-grafik, och stöd för Wifi 6. Kapad batteritid är dock ett påtagligt minus. Och vi kan inte undvika att önska och förvänta oss mer, som thunderbolt 3 med laddningsfunktion och uppgraderad form. Kanske nästa år?

Specifikationer

Produktnamn: Surface Pro 7 i5/8/256

Testad: Oktober 2019

Tillverakre: Microsoft

Processor: Intel Core i5-1035G4, 1,1 GHz quad core

Grafik: Intel Iris Plus

Minne: 8 GB ddr4

Lagring: 128 GB ssd, plats för micro sd

Bildskärm: 12,3 tum blank ips, 3:2 bildförhållande, 2736x1824 bildpunkter

Kameror: 8 megapixel bak, 5 megapixel + ir för Windows Hello fram

Anslutningar: Usb 3.1 typ c med displayport, usb 3.0, 3,5 mm headset, surface connect, pogo-kontakt för tangentbord

Trådlöst: 802.11a/b/g/n/ac/ax (wifi 1-6), bluetooth 5.0

Operativsystem: Windows 10 Home

Övrigt: Ansiktsinloggning, tpm. Tangentbord, mus, penna som tillval.

Batteritid: 2h 20min (hög belastning), 9h 40min (låg belastning)

Ljudnivå: Fläktlös

Storlek: 29,2 x 20,1 x 0,85 cm

Vikt: 775 gram

Rek. pris: 14 990 kronor (på Microsoft.se)

Pris: 14 990 kronor hos CDON.

Prestanda

Cinebench R20: 1 484 poäng

Geekbench 5, cpu: 4 386 poäng

Geekbench 5, gpu: 7 776 poäng

Disk, läsning: 846,9 MB/s

Disk, sökning: < 0,1 ms

Äntligen usb-c.

Vässade prestanda.

Fläktlös drift.

Bra bild och ljud.

Sämre batteritid.

Proprietär laddkontakt.

Blir snabbt varm.