För en månad sedan avslöjade 9 to 5 Google att Google ska släppa en egen Chromebook kallad Pixelbook Go, som en betydligt mer traditionell uppföljare till Pixel Slate. Den kommer enligt uppgift lanseras på Googles event i New York nästa vecka.

Nu har sajten fått tag i ett produktionsexemplar av datorn och publicerar foton på den ur alla vinklar.

På insidan påminner den starkt om Apples Macbook och 9 to 5 Google skriver att de skulle bli förvånade om datorn inte omedelbart kommer börja kallas just ”Google Macbook”, men på utsidan slutar likheten. Pixelbook Go har en räfflad yta som enligt sajten är ovan men känns bra.

Pixelbook Go har en 13-tumsskärm med antingen 1080p eller 4k-upplösning. Den har två usb-c-kontakter, en ljudutgång, 64–256 gigabyte lagring, 8–16 gigabyte minne och en Core M3-, I5- eller I7-processor. Den finns i två färger: ”just black” och ”not pink”.

Precis som Googles Pixel-telefoner har Pixelbook Go ett säkerhetschipp kallat Titan C som bland annat lagrar krypteringsnycklar.