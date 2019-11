Din webbläsare övervakar dig när du surfar. Använder du Chrome och Edge så ser Google och Microsoft vilka sidor du besöker – och kan skräddarsy reklam utifrån det här.

Känns det här obehagligt kan du byta ut Google Chrome och Microsoft Edge mot den supersäkra webbläsaren Tor Browser.

The Tor Project startade 2002 för att försvara integriteten på nätet. Att låta människor vara anonyma är exempelvis viktigt för världens demokratiaktivister, och under flera års tid sponsrades Tor av biståndsmyndigheten Sida.

Anonym adress

I grund och botten är Tor ett nätverk som slumpmässigt och krypterat kopplar trafiken mellan olika servrar. I praktiken gör det att det blir svårare att spåra dig, eftersom sajtägaren inte kan se din personliga ip-adress.

I början var det krångligt att använda Tor, men det här har förändrats. Numera kan du nämligen ladda hem webbläsaren Tor Browser, som bygger på Firefox.

När du surfar med Tor Browser gör du det via Tor-nätverket, och programmet ser dessutom till att blockera osäkra element på sajterna. När du stänger av programmet tar den även bort all historik och alla cookies-filer som kan vara integritetskänsliga.

Att använda Tor Browser skiljer sig egentligen inte från att köra Chrome och Edge. Däremot lär du märka att det går betydligt långsammare och att det kan uppstå krångel. Det händer exempelvis ofta att du måste bevisa att du inte är en robot genom att få svara på olika frågor.

Tycker du att det här är irriterande kan du använda Tor Browser parallellt med din vanliga webbläsare. Du kan alltså välja att bara använda Tor när du surfar till känsliga sidor.

Så funkar programmet

1. Flikar

Du surfar med flikar i Tor, precis som hos konkurrenterna.

2. Bläddra

Bläddra framåt och bakåt eller uppdatera en sida med de här knapparna.

3. Skydd

Genom att klicka här får du fram information om hur Tor skyddar dig.

4. Information

Här får du information om sajtens säkerhet.

5. Historik

Kolla på tidigare besökta sajter.

6. Läsvy

Dölj menyer etcetera för att göra sajten mer lättläst.

7. Dela

Dela en sida med andra eller spara bokmärken.

8. Identitet

Ladda om sidan med en ny identitet och gör andra nätverksinställningar.

9. Inställningar

Höj Tors säkerhet genom att öka från standard till en ännu säkrare nivå.

10. Meny

Här hittar du de flesta åtgärder i programmet, exempelvis för att zooma, öppna nya fönster och skriva ut. 11. Sajt

Den sajt du besöker ser förstås likadan ut i Tor som i andra webbläsare.

1. Hur installerar jag?

Surfa till www.torproject.org och klicka på Download Tor Browser. Bläddra ned till Download in another language or platform och gå till Svenska. Välj 64-bit eller 32-bit beroende på vilken Windows-version du har och spara installationsfilen på hårddisken. Dubbelklicka och välj Svenska, OK, Installera. Bestäm om du vill lägga till Tor på Start-menyn och avsluta med Slutför.

2. Var hamnar programmet?

När du installerar Tor Browser hamnar den i en mapp på samma plats där du sparar installationsfilen. Om du inte vill ha den på Skrivbordet är det med andra ord enklast att spara installationsfilen på någon annan plats. För att starta Tor Browser är det bara att klicka på ikonen Start Tor Browser.

3. Vad är Connect?

När du startar Tor kan du ändra dina inställningar genom att klicka på Konfigurera. Det här behöver du göra i länder som blockerar Tor, men också om du har ett privat nätverk. För de flesta räcker det med att klicka på Anslut.

4. Hur avinstallerar jag?

Till skillnad från många andra program installeras inte Tor Browser på din dator. För att avinstallera räcker det med andra ord med att du tar bort mappen Tor Browser. Det gör du genom att högerklicka på mappen och välja Ta bort – eller med Delete på tangentbordet.

5. Finns Tor som app?

Tor Browser finns även som Android-app. Du kan installera den genom att öppna Google Play Butik och söka efter Tor Browser. Ogillar du att använda Google Play Butik kan du även installera den på egen hand. På www.torproject.org/download kan du läsa mer om hur man gör.