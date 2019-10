Facebook har börjat skicka ut inbjudningar till vissa användare att testa beta-versionen av sajtens nya design rapporterar TNW.

Missa inte: Därför vet sajterna allt om dig - så skyddar du din integritet online

Den nya designen lovar att göra det lättare att hitta och navigera tack vare ett renare utseende med enklare upplägg och större text. Det ska också bli lättare att återvända dit du tidigare befann dig i nyhetsflödet om du lämnar det, och nu finns även möjligheten att köra Facebook i mörkt läge för datorer.

Du kan se bilder från testet nedan från Twitter-användaren @teepusahab:

Got the invite to try Facebook's new desktop design and yes it includes a dark mode 🙌@MattNavarra pic.twitter.com/buCJBdgQ5I