Varenda dator, telefon, surfplatta och annan pryl du spelar media på har idag givetvis inbyggt ljud, men kvaliteten på det kan variera avsevärt. Är du inte nöjd med ljudet, uteffekten, inställningar och effekter eller anslutningar går det alltid att skaffa ett separat ljudkort, antingen som pci-kort i datorn eller externt på usb.

De flesta sådana som säljs numera har specialinriktning för musiker och lägger extra mycket omsorg på inspelning i studiokvalitet, men det finns fortfarande de som är inriktade på att ge hemanvändare en bättre upplevelse. Creative har levererat ljudkort sedan pc-datorns barndom, och vi har till och från kollat in deras nya släpp. Senaste usb-ljudenheten Sound Blaster X3 gör en hel del intressanta saker.

Främst för skrivbordet

Det är en platt box på 13 gånger 13 gånger centimeter, med en stor volymratt på ovansidan och tre knappar strax framför. Den är tänkt att ställas på fast plats på skrivbordet eller vid tv-bänken och kopplas med usb till antingen en dator, en Playstation 4 eller dockningsstationen på en Switch.

Sound Blaster X3 har också en analog ljudingång så det går att ansluta en mobil eller en bärbar mediaspelare. Den använder även usb som strömkälla. Skulle du bara ha den för analogt ljud in så kan du ansluta den med usb-porten till en mobilladdare i ett vägguttag, men en sådan ingår inte.

Sound Blaster X3 är inte överdrivet stor, men designad för att stå på fast plats på ett bord. Det är ingenting du tar med dig i fickan direkt.

För att spela upp ljud kan du ansluta upp till ett 7.1 surroundsystem med 3,5 millimeterskontakter på baksidan, koppla in separat förstärkare optiskt eller plugga in ett par hörlurar på framsidan. Här hittar vi också en mikrofoningång. Har du ett analogt headset med mikrofon pluggar du in den i bägge dessa via en splitter.

En sak som saknas

Slutligen står det i specifikationerna att Sound Blaster X3 har bluetooth och är kompatibel med ”Android och IOS”. Men det visar sig inte vara för uppspelning (om du inte pluggar in mobilen analogt), utan för att fjärrstyra enheten med en app som heter Sound Blaster Command. I den kan du kontrollera volym och ljudinställningar, samma som med knapparna på enheten, och lite till som att välja mellan förprogrammerade equalizerlägen.

Det är extra behändigt om du har den kopplad till en konsol och inte vill resa dig ur soffan bara för att justera volymen. Men vi tycker det är en missad möjlighet att inte ge dig möjlighet att också strömma audio till den via bluetooth. Det känns som det borde varit enkelt att implementera.

Mest detaljkontroll får du annars med dosan kopplad till en dator och samma Sound Blaster Command-program där istället. Då kan du göra manuella inställningar och skapa nya profiler i equalizern och detaljkontrollera mikrofoningången med sådant som medhörning, brusreducering och till och med röstförvrängning.

Du får gott om alternativ för att ansluta både ljud ut och in. Men mest ut.

Mycket detaljkontroll för den ambitiöse

Här kan du också välja mellan surroundlägen som finns förprogrammerade för bio, musik och ett gäng spelgenrer och till och med flera enskilda populära spel. Detta och mikrofoneffekterna är mjukvarubaserade och funkar inte via spelkonsoler eller med analog ljudkälla. Allt annat sker med hårdvara inne i kortet och därmed behöver du inte speciell programvara för att kontrollera det.

Överlag levererar Sound Blaster X3 riktigt högklassigt ljud, med 32 bitars djup och upp till 192 KHz samplingsfrekvens, behagligt låg brusnivå och en rätt så kraftfull inbyggd förstärkare som bör kunna driva de flesta bättre hifi-hörlurar och ett analogt surroundsystem, i alla fall i ett mindre rum. För större system rekommenderar vi s/pdif-koppling till separat förstärkare. Då har Sound Blaster X3 även Dolby-stöd.

Den största nyheten i Sound Blaster X3 är en funktion kallad Super X-Fi. X-Fi är helt enkelt Creatives ljudprocessor, och i denna version introducerar de en teknik de kallar för hörlurs-holografi. Den säger sig simulera upplevelsen av att lyssna på ett högklassigt högtalarsystem av studiokvalitet, fast i dina hörlurar.

Sound Blaster Command ger dig massor av intressanta inställnigsmöjligheter.

3d-skanna huvudet

För att komma igång med det behöver du ladda hem en speciell Super X-Fi-app till mobilen. Med den tar du sedan foton av formen på ditt huvud och vardera öra… något som för övrigt är nästan omöjligt att göra på egen hand, så ta hjälp med det. Du behöver också ett konto hos Creative där bilderna laddas upp, analyseras och en unik profil för dig skapas.

Sedan kopplar du denna profil till din enhet med Creative Command i datorn eller mobilen, och din profil laddas in i ljudkortets minne. Sedan kan du slå av och på detta läge i appen, eller med en av knapparna på enheten.

Du får också välja hörlurar från en lista på ett 70-tal modeller från flera stora tillverkare som Sony, Sennheiser, Audio Technica och givetvis Creatives egna lurar. Har du inte ett av dessa får du nöja dig med ”Unknown Headphone” för on ear eller over ear-lurar, och ”Unknown In-Ear”. Lyckligtvis hade vi ett av de supportade Sony-alternativen att testa med.

Resultatet varierar

Hur låter det då? Det kan närmast beskrivas som ett extra realistiskt surroundläge, och vi upplever verkligen en känsla av att sitta i ett rum och lyssna på musik ur ett högtalarsystem. Stereospridningen blir mindre direkt och klangen i till exempel bastoner blir varmare. Ett visst rumseko infinner sig också.

Men låter det bättre? Det beror helt och hållet på vad du är ute efter och upplevelsen blir väldigt olika beroende på vad du lyssnar på. En liveinspelning av musik lägger bara på ett extra lager av förvrängning, medan en mer digital produktion kan få en mer nyanserad och fylligare känsla. För spelande rekommenderar vi att du har det avstängt, då du riskerar att tappa väldigt mycket ljudriktning.

Att konfigurera Super X-Fi kräver en separat mobilapp och en stadig hand. Slutresultatet är ett separat ljudläge som absolut är intressant, men ingenting som vi vill ha igång konstant.

Systemet verkar också ha lite barnsjukdomar. Varje gång vi startar Command-appen i mobilen, försöker den ladda upp aktuell profil till enheten, oavsett om den redan är förladdad där eller inte. Vi tvingas också gå in och välja föra hörlurar varje gång, något som vi tycker den borde komma ihåg.

Omdöme

Är du ute efter ett bra ljudkort för att vässa kvaliteten i ljudet från datorn eller konsolen så gör Sound Blaster X3 ett utmärkt jobb, och vi uppskattar de många möjligheterna att finjustera och anpassa efter eget tycke och smak. En del av de förinställda profilerna är dock mest märkliga. Nya avancerade Super X-Fi är roligt, men inte något som vi känner är avgörande för en investering. Har du behov av bättre ljud och har pengar att bränna är den dock ett utmärkt val.

Creative Sound Blaster X3 går att beställa nu i Creatives europeiska webbutik, och levereras 7 november, då den också blir tillgänglig i svenska butiker.

Specifikationer

Produktnamn: Sound Blaster X3

Testad: Oktober 2019

Tillverkare: Creative

Funktion: Externt ljudkort

Gränssnitt: Usb 2.0 typ c

Ljudanslutningar: 7.1 audio ut, hörlur, s/pdif ut, mikrofon, line in

Ljudformat: 7.1

Ljudkvalitet: Upp till 31-bit / 192kHz

Systemkrav: Playstation 4, Nintendo Switch, dator med Core i3 eller bättre cpu, 1 GB ram, 600 MB hårddisk, Windows 7, 8, 8.1, 10 eller Mac OS X

Övrigt: Android och IOS för kontrollappar

Storlek: 12,9 x 12,9 x 4,1 cm

Vikt: 330 gram

Rek. pris: 124,99 euro, ca 1 344 kronor på Creative.com

Garanti: 2 år

Elegant och praktisk design.

Hög ljudkvalitet.

Många inställningsmöjligheter.

Detaljerad mikrofonhantering på dator.

Super X-Fi är inte så magiskt som hypen lovar.

Bluetooth-ljud hade varit trevligt.