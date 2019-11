Samtidigt som Adobes ai-baserade bildredigeringsverktyg blir allt kraftfullare och bättre på att ta bort störande objekt i bakgrunden och annat har företaget insett hur allvarliga riskerna med avancerad bildmanipulering är.

Därför har företagets utvecklare jobbat på en teknik som kan upptäcka när bilder har manipulerats. På Adobe Max-mässan visade företaget upp en tidig version av ett verktyg kallat About Face, rapporterar The Next Web.

About Face tar en bild och kan sedan både visa hur den ser ut att ha förändrats och dessutom hur den förmodligen såg ut innan (denna ”baklängesmanipulation” gav upphov till det lekfulla namnet – about-face betyder en 180-gradersvändning).

I en värld där deepfakes och manipulerade foton blivit vardag kan verktyg som About Face komma att spela en viktig roll.