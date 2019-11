Julklappar, julmat, julgran, julkakor… Vi går nu in i en tid på året då många av oss stressar som mest. Det är mycket som ska fixas innan jul, och för många krockar det här med allt som ska bli klart på jobbet innan det är dags för ledighet.

En lösning som husmödrar har använt i alla tider är så kallade att göra-listor. Traditionellt har det förstås handlat om pappersark där man skriver upp allt som ska göras och stryker över det som är klart.

Genom att samla allt vad man ska göra i en lista missar man inte något viktigt och det blir även lättare att prioritera. Om det handlar om julförberedelser eller viktiga uppgifter på jobbet spelar förstås ingen roll – att göra-listan passar lika bra oavsett sammanhang.

Alla plattformar

Nackdelen med papperslistor är att de kan bli ganska oöverskådliga. Det är inte heller säkert att listan alltid är på plats när du behöver den. Att flytta ut att göra-listan på internet kan med andra ord vara smart, och det finns många tjänster som du kommer åt via alla plattformar. Du når med andra ord din lista oavsett om du sitter framför hemmadatorn, jobbdatorn, mobilen eller surfplattan.

En av de populäraste att göra-listorna är Microsoft To Do, och den har nyligen kommit i en ny version. Den har bland annat fått nya bakgrundsbilder och ett mörkt läge.

To Do bygger på den populära tjänsten Wunderlist, som Microsoft köpte upp för ett par år sedan. Än så länge finns Wunderlist kvar som en fristående tjänst, men den håller på att avvecklas och Microsoft lägger nu allt fokus på att utveckla To Do.

Så funkar Microsoft To Do

1. Inställningar

Ändra appens inställningar och sök bland dina att göra-listor.

2. Vy

Välj vilka uppgifter du vill visa. I vårt exempel har vi valt Min dag, alltså det du ska göra under dagen.

3. Viktigt

Uppgifter som är extra viktiga kan du markera med en stjärna.

4. Planerat

Visa uppgifter som du tänker göra i framtiden.

5. Dela

Du kan dela listor med andra – och här visas sådana som är delade med dig.

6. Flaggad

Här visas uppgifter som är kopplade till ett inkommande mejl och på raden under ”vanliga” uppgifter i att göra-listan.

7. Listor

Du kan skapa listor för speciella projekt – och genom att högerklicka kan du dela dem med andra.

8. Åtgärder

Högerklicka på en uppgift för att styra, flytta och radera den.

9. Lägg till

Skriv in nya uppgifter och tryck på Retur för att lägga till dem.

10. Detaljer

Ändra åtgärdens rubrik – och lägg till fler detaljer om du vill.

11. Kontroll

Lägg till mer information, exempelvis när uppgiften ska vara klar. Du kan komplettera med filer och anteckningar.

5 frågor och svar om tjänsten

1. Hur installerar jag på dator…

Du installerar To Do via programhanteraren Microsoft Store. Skriv bara Microsoft To Do i sökrutan uppe till höger och klicka på Hämta (alternativt Installera).

Är du inte redan inloggad gör du det med ditt Microsoft-konto, exempelvis en Outlook-, Live- eller Hotmail-adress.

Du kan också surfa till to-do.microsoft.com i valfri webbläsare, logga in och öppna din att göra-lista härifrån – utan någon installation.

2. … och andra enheter?

För att använda andra enheter öppnar du Google Play Butik (Android) eller App Store (IOS/Mac) och söker efter Microsoft To Do. Klicka på Installera och öppna appen. Även här måste du logga in med samma Microsoft-konto som i datorn.





3. Var ändrar jag inställningar?

För att ändra inställningar i To Do klickar du på din runda profilbild uppe till vänster och väljer Inställningar. Här kan du bland annat importera listor från Wunderlist, byta till mörkt tema och styra vilka listor som ska visas. Du får även koll på tjänstens aviseringar.

4. Hur använder jag inkorgen?

Vill du koppla ihop To Do med inkorgen i din mejl öppnar du inställningarna i To Do och slår på Flaggad e-post. Alla mejl som du markerar med Ange flagga i ditt e-postprogram hamnar nu under rubriken Flaggad e-post i To Do.

5. Vad passar för Gmail?

To Do är anpassat för Microsoft-tjänster som Outlook.com. Använder du dig däremot huvudsakligen av Googles tjänster kan deras att göra-lista vara ett bättre val. Tjänsten, som heter Google Tasks, är mer nedskalad och finns inte för lika många plattformar. Ursprungligen var den bara en del av Gmail och Google-kalendern, men sedan förra året kan du även ladda hem den som app till mobil och surfplatta. Sök bara efter Google Tasks i Google Play Butik (Android) eller App Store (IOS).