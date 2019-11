Age of Empires är en av de mest älskade spelserierna. Del tre i serien släpptes 2005 så spelare har väntat över ett årtionde på en uppföljare. 2017 avslöjade Microsoft att Age of Empires 4 är under utveckling, men den nya studion World’s Edge har tagit god tid på sig.

Nu har den första riktiga trailern för spelet släppts i samband med Xbox-mässan X019.

I trailern ser vi en medeltida stad med ringmur, full av riddare och fotsoldater. Över krönet på en kulle kommer sedan en mongolisk här och anfaller staden med sina ryttare och tunga blidor.

Spelet ska till att börja med enbart släppas för Windows och kommer ingå i Xbox Game Pass.