Kaspersky har, precis som tidigare, ett samarbete med Hotspot Shield. Det är inte något man försöker dölja på något sätt, tvärtom står det klart och tydligt ”Powered by Hotspot Shield” uppe i högra hörnet på klienten. Däremot är det ett samarbetsval som känns något tveksamt.

Kvaliteten på Hotspot Shields tjänst är nämligen inte den bästa (deras betyg sjönk från en 9:a till en 6:a då vi nyligen testade om deras tjänst). Men som om detta inte var illa nog lyckas Kaspersky Secure Connection bitvis göra Hotspot Shields redan dåliga tjänst ännu sämre.

Få länder och inga serverval

Exempelvis går det med Kaspersky Secure Connection bara att välja bland 18 länder att koppla upp sig mot – en av de lägsta siffrorna i vårt test och att jämföra med Hotspot Shields 70 länder. Det går inte heller att välja server i dessa länder. Både sajt och programmet för Kaspersky Secure Connection är dock på svenska. Däremot saknar Kaspersky Secure Connection en så kallad kill switch.

Hastighetsmässigt har det blivit bättre sedan förra gången vi testade Kaspersky Secure Connection. Då var siffrorna smått katastrofala, nu är det helt okej. Mot svensk server kommer vi upp i 69 Mbit/s, mot brittiska servrar 68 Mbit/s och mot de amerikanska kommer vi upp i 66 Mbit/s. Det placerar Kaspersky Secure Connection ungefär i mitten jämfört med konkurrenterna, men är en bra bit under de resultat vi fick för Hotspot Shield senast.

Att komma åt SVT Play utomlands är ett av få användningsområden för Kaspersky Secure Connection.

Att komma åt SVT Play fungerar utmärkt, men vi kommer varken åt amerikanska Netflix eller brittiska BBC Iplayer. Även här är resultatet sämre än för Hotspot Shield.

Finns det då inget positivt med Kaspersky Secure Connection? Jo, priset är riktigt lågt och bra. Visserligen finns bara två abonnemangsformer att välja bland (per månad och helår), men båda har låga priser. 44 kronor per månad vid månadsbetalning och 19 kronor per månad vid årsabonnemang. Dessutom ingår en sju dagars gratis prova på-period.

Sen har Kaspersky Secure Connection en hyfsad gratisvariant. Det går dock inte att välja land med denna och datamängden är begränsad till 300 MB per dag.

Det ska också tilläggas att Kaspersky Secure Connection varit i blåsväder tidigare när det gäller hanteringen av användardata, med snåriga användaravtal och diffus integritetspolicy. Man hävdar nu dock att ”Kaspersky Secure Connection loggar inte vad du gör online och lagrar ingen information om vilka webbplatser du besöker”.

Omdöme

Förutom det låga priset och en hyfsad gratisvariant finns inte mycket positivt att säga om Kaspersky Secure Connection. Den kan duga som en tjänst för att komma åt SVT Play när du är utomlands, men inte till mycket annat.

Specifikationer

Tjänst: Kaspersky Secure Connection

Testad: November 2019

Kontakt: www.kaspersky.se/vpn-secure-connection

Antal servrar: Okänt antal servrar i 18 länder.

Sajt på svenska: Ja.

Program på svenska: Ja.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Nej.

Antal samtidiga enheter: 5.

Snitthastighet svensk server: 69 Mbit/s, svarstid 5 ms.

Snitthastighet brittisk server: 68 Mbit/s, svarstid 42 ms.

Snitthastighet amerikansk server: 66 Mbit/s, svarstid 100 ms.

Åtkomst till SVT play: Ja.

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej.

Åtkomst till amerikanska Netflix: Nej.

Pris vid månadsbetalning: 44 kronor.

Pris vid helårsabonnemang: 19 kronor per månad.

Övriga prisalternativ: Saknas.

Billigt.

Hyfsad gratisvariant.

Åtkomst till SVT Play.

Få abonnemangsalternativ.

Få länder.

Går ej att välja server.

Saknar kill switch.

Ingen åtkomst till amerikanska Netflix.

Ingen åtkomst till BBC Iplayer.