Testad produkt: Asus Zenscreen Touch MB16AMT

Pris: Från 4 471 kronor hos Prisjakt.

För ett par år sedan testade vi Asus Zenscreen, en 15-tums bärbar bildskärm med inbyggt batteri. Vi tyckte då att det var en lysande idé och ett snyggt bygge med god bildkvalitet, men att användarvänligheten brast och att den kanske var lite före sin tid. Displayport på usb c är mycket vanligare idag.

Nu har Asus lanserat en uppföljare, Zenscreen Touch. Som namnet antyder är den mest påtagliga nyheten att den nu har stöd för pek i skärmen. Men det finns en hel del andra mindre nyheter också. Till det yttre är den dock nästan identisk med föregångaren, med ytor i matt metall, tunn skärmkant runtom och 15,6-tumspanel.

Skärmen har försetts med en extra bildingång, ovanför usb c-kontakten sitter numera även en mikro hdmi-port, och en hdmi-kabel till den medföljer. Det gör skärmen mer bakåtkompatibel än föregångaren. Skärmen ska också ha stöd för Displaylink, en teknik som strömmar bild till skärmen från en pc via vanlig usb. Drivrutiner finns att ladda ner på Asus supportsidor. Hur vi än försöker får vi dock inte funktionen att känna igen får inpluggade skärm. Det gör i och för sig inte så mycket nu när den har både displayport och hdmi-stöd.

Zenscreen Touch har samma sköna premiumdesign som föregångaren.

Två sätt att ställa upp

Zenscreen Touch har samma lösning för uppställning som föregångaren. Antingen använder du ett skyddande fodral som fästs med magnet på baksidan och kan vikas upp till ett stativ. Vi blir inte helt kloka på vilka sätt fodralet kan vikas för att ställa plattan i olika vinklar. Vi hittar ett par sätt som gör att den står stabilt, men det känns som vi troligen missar några. Vi hade hoppats på en lite smidigare lösning som ett utfällbart stöd.

Alternativt finns ett hål i ena hörnet där du kan stoppa in en medföljande penna som stöd. Pennan är alltså inte en pekpenna till skärmen, inte heller denna gång när skärmen faktiskt har pekstöd, utan är en vanlig kulspetspenna. Det går att används som vilken penna eller liknande pinne som helst, förutsatt att den inte är för tjock.

En tydlig skillnad är att skärmytan nu är halvmatt istället för blank, och är mycket bättre på att motverka irriterande reflexer. Trots att den alltså gått från blank yta är det alltså nu en multitouchskärm, i alla fall om du ansluter via usb.

Asus-brandade pennan är alltså en helt vanlig penna. Som du kan skriva med. På papper.

Funkar bäst med thunderbolt

Touch funkar fullt ut om du pluggar in via en usb c-port med displayportstöd, eller en komplett thunderbolt 3. Då kan du också även strömförsörja den vägen. Det är även via usb-porten som batteriet laddas. Under drift är dock risken att uteffekten från de flesta usb-portar är för svag för att driva skärmen. Men det den då gör är förlänger den befintliga batteritiden som ligger på ungefär fyra timmar på full skärmljusstyrka. En kraftfull laddare på usb medföljer.

En udda sak händer med pekfunktionen när vi pluggar in den med usb till en dator samtidigt som den är ansluten via hdmi-kontakten för bild. Då funkar peket bara fullt ut om vi speglar skärmbild. Kör vi med utökad skärm styr den muspekaren på datorns huvudskärm. Kör vi med displayport via usb c får vi den funktion vi väntar oss: pekskärm.

Pekfunktionen uppges vara kompatibel med Microsoft Windows 7 och bättre, och ska även fungera på en Mac, en Chromebook och en Android-mobil. Är du ansluten till Windowsdator med usb kan du också få en autoroteringsfunktion till skärmen så att den lätt kan ställas på högkant. För det behövs ett lite extra widgetprogram som du kan ladda hem.

Stadigt som skyddande skal, lite mindre stadigt som stativ.

God vardagskvalitet

Bildkvaliteten är övertygande för en kontorsskärm eller för mediauppspelning med inte alltför höga krav. Vi har inga uppgifter om färgomfånget, men skärmen har ett srgb-läge, så vi skulle tro att färgskalan åtminstone matchar det. Slänger vi upp några testfoton på skärmen så bekräftas det, med hygglig nyansering. Skärmen har bra betraktningsvinklar vilket är positivt för en mobil skärm som denna. Ljusstyrkan på 250 cd/m2 är lite i underkant om du vill använda den i dagsljus eller ens nära ett stort fönster, men i rätt miljöer räcker det bra.

Vi får för det mesta en skarp och snygg bild, med välbalanserad kontrast och jämna toningar. Men du bör undvika dess inbyggda funktioner för extra skärpa, då de mest lägger en aggressiv skugga på vissa detaljer. I inställningsmenyn hittar vi manuell kontroll på det mesta, från ljusstyrka och kontrast till färgtemperatur, ett gäng olika typer och intensitet av blåljusfilter och till och med ett par specialfunktioner för spel.

Faktiskt är det här en överraskande duglig skärm att spela spel på, med 4 millisekunders svarstid och jämna 60 Hz bildfrekvens. Däremot bör du helst dirigera datorns ljud någon annanstans. Skärmen har inbyggda stereohögtalare, men de är rejält klena, med effekt på 1 watt och tunt och detaljfattigt ljud.

Menyerna har fått ett enormt lyft i navigeringen.

Förbättrat gränssnitt, men inte perfekt

En av de saker vi klagade mest på i förra Zenscreen var en väldigt frustrerande navigering av inställningsmenyn. Det har Asus nu löst med en fyrvägs styrplupp som är enormt mycket trevligare att använda, snabbåtkomst till utvalda funktioner som till exempel volym och bildkälla, och möjlighet att personanpassa profiler och snabbgenvägar. Menyn finns inte på svenska men är relativt begriplig på engelska.

En del saker i gränssnittet irriterar vi oss dock på, som att det inte går att komma åt inställningsmenyn om vi inte har en aktiv bildkälla, och själva styrpinnen är så platt att vi ofta råkar klicka, vilket görs med ett tryck i mitten, istället för att navigera upp eller ner.

Omdöme

Asus har tagit det vi gillade med Zenscreen och åtgärdat det mesta av det vi inte gillade med den. Tillägget av pekfunktion är ett plus, men det bästa med Zenscreen Touch är dess smidigare hantering och behagligare reflexfria skärmyta. Men så är det också en snäppet dyrare skärm. Synd bara att ljudet är så mossigt.

Specifikationer

Produktnamn: Asus Zenscreen Touch MB16AMT

Testad: November 2019

Tillverkare: Asus

Produkttyp: Bärbar bildskärm

Bildstorlek: 15,6 tum

Bildformat: 16:9

Paneltyp: Ips, halvmatt yta

Upplösning: 1920x1080 bildpunkter

Kontrast: 700:1

Anslutningar: Usb typ c med displayport, mikro hdmi

Storlek: 36 x 22,7 x 0,8 cm

Vikt: 852 gram (1,26 kg med fodral)

Övrigt: Multitouch via usb-koppling, bärfodral med stöd, penna (ej för pek)

Rek. pris: 4 500 kr

Pris: Från 4 471 kronor hos Prisjakt.

God bildkvalitet.

Elegant design.

Bra anslutningsalternativ.

Många smarta funktioner.

Trista högtalare.

Något dämpad ljusstyrka.

Fortfarande bökig att ställa upp.

Inkonsekvent hur peket fungerar.