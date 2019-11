Det går framåt för WT:Social, Wikipedia-grundaren Jimmy Wales utmanare till Facebook och Twitter som fokuserar på nyheter. En månad efter lanseringen meddelar Jimmy Wales att det sociala nätverket nu har över 200 000 medlemmar.

Konceptet för WT:Social, eller Wikitribune Social, är att sajten aldrig kommer sälja användardata och förlitar sig på individuella donationer istället för annonser.

Formatet är tänkt att motverka missledande nyheter och klickjagande. Användare kan gå med i olika nätverk, redigera missvisande rubriker, flagga tveksamt innehåll och sajtens artiklar visas i en tidslinje snarare än utifrån en algoritm.

https://t.co/Uk7PUE8GV2 just passed 200,000 members while I was having dinner with @carolecadwalla, @iRowan , @chrisinsilico , @RanaForoohar , @jamiesusskind and others on the general topic of what's gone wrong with social media and the world in general.