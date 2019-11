Microsoft låter nu vissa Outlook.com-användare länka Gmail, Google Drive och Google Kalender till sitt konto så att de kan ha tillgång till allt från samma ställe. Något som först uppmärksammades av Twitter-användaren Florian B, via The Verge.

Alla användare har dock inte tillgång till den nya integrationen än så länge. Det är oklart när och om detta kommer ske.

You can now add your gmail account on https://t.co/qrV9WCmJyQ ! pic.twitter.com/KYvZe6wx7q