Uppfinnaren av World Wide Web, Tim Berners-Lee, har nu lanserat en global plan för att rädda webben undan förstörelse, Contract for the Web, rapporterar The Guardian.

Regeringar, företag och privatpersoner uppmanas alla att skriva på kontraktet som arbetats fram under ett år av 80 olika organisationer. Kontraktet listar nio olika principer för att skydda webben varav tre är för regeringar, tre för företag och tre för privatpersoner.

För regeringar är principerna i stora drag att 1) säkra så att alla har tillgång till nätet, 2) att hela internet alltid är tillgängligt och att 3) respektera och skydda människors rätt till dataskydd och privatliv online.

För företag är principerna att 1) göra internet prisvärt och tillgängligt för alla, 2) respektera och skydda människors privatliv och personliga data för att bygga förtroende och 3) utveckla teknik som höjer upp de bästa sidorna av mänskligheten och utmanar de värsta.

För privatpersoner är principerna att 1) vara skapare och samarbetspartners på webben, 2) bygga starka gemenskaper som respekterar civil diskurs och personlig värdighet och 3) kämpa för webben.

Läs också: Amnesty till attack mot Facebook och Google: "Hotar mänskliga rättigheter

Kontraktet har än så länge fått stöd av över 150 organisationer som Eletronic Frontier Foundtaion, Microsoft, Google och Facebook. För att få vara kvar på listan måste man uppehålla principerna och jobba aktivit för att lösa problemen.

"Jag tror att människors rädsla för att dåliga saker händer på internet är mer och mer korrekt", säger Tim Berners-Lee till The Guardian och fortsätter:

"Om vi lämnar webben som den är, så kommer flera stora saker att gå fel. Vi skulle kunna hamna i en digital dystopi om vi inte vänder trenden. Det är inte att vi behöver en tioårig plan för webben, vi behöver vända på dess färdriktning nu."