Facebook experimenterar med en ny funktion för Facebook Messenger som låter dig separera dina riktiga vänner från dina Facebook-vänner och "mikrodela" utvalt material som bara dessa kan se.

Funktionen, som just nu går under namnet "Favorites" är inte helt olik "Nära vänner"-funktionen som redan finns till Facebook-ägda Instagram.

Existensen av Favorites upptäcktes först av ingenjören Jane Manchun Wong och bekräftades därefter av Techcrunch.

Facebook/Messenger is testing "Favorites" list for Stories



It's like Instagram’s Close Friends pic.twitter.com/dsIinrX1Zd