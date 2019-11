Microsoft har gått ut med en varning för ett fel som upptäckts i Windows 10 som kan göra att Thunderbolt-enheter slutar fungera under särskilda situationer.

Felet riskerar att drabba användare som kör Windows 10 i version 1909, 1903, 1809, 1803 och 1709 med snabbstart aktiverat och flera enheter kopplade till en Thunderbolt-docka om de 1) kopplar in en Thunderbolt-docka och enheterna som kopplas via den är numrerade.

2) Om de trycker på strömknappen så systemet går in i Soft Off (ett energiläge där Windows är nedstängt men enheten fortfarande är aktiverad, exempelvis under en omstart) och därefter kopplar ut Thunderbolt-dockan.

3) De väntar tills Soft Off-processen avslutats, kopplar in en Thunderbolt-docka och sen väntar fem sekunder så Thunderbolt-dockan hamnar i vänteläge.

4) De startar upp datorn och testar om musen, tangentbordet eller usb-nyckeln fungerar.

Resultatet kan bli att Thunderbolt-enheten slutar att fungera även om Windows 10 fortfarande kan hitta den. Microsoft skriver att problemet inte går att lösa genom att ta ut och sätta in Thunderbolt-enheten igen, utan användaren behöver istället starta om datorn helt.