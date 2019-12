Facebook meddelar att det sociala nätverket med start den 2 december introducerar ett nytt verktyg som låter användare föra över sina Facebook-foton och videoklipp till andra tjänster. Först ut är Google Foton.

Facebook säger att motivationen bakom beslutet är att göra data mer portabel då detta ger mer människor mer kontroll och valbarhet samt uppmuntrar till innovation.

Det nya verktyget kommer först bli tillgängligt för användare i Irland och är sedan tänkt att släppas globalt under första halvan av 2020. Verktyget kommer gå att hitta i Facebook-inställningarna. All data kommer vara krypterad och användare kommer behöva skriva in sitt lösenord för att överföra den.

Sedan tidigare erbjuder Facebook även sina användare möjligheten att ladda ner all sin personliga information till en lokal hårddisk.

