USA:s motsvarighet till konsument- och konkurrensverket, Federal Trade Commision, FTC, har nu kommit fram till att dataanalysföretaget Cambridge Analytica genom vilseledande medel olovligen samlade in användardata från miljoner Facebook-användare genom en personlighetstest-app.

Nyheten om Cambridge Analytica uppdagades först 2018 och ledde bland annat till att Mark Zuckerberg fick framträda inför den amerikanska kongressen. I juli 2019 dömde FTC också Facebook till att betala motsvarande 47 miljarder kronor i böter för sitt bristande dataskydd. Facebook har idag inget samarbete med Cambridge Analytica.

FTC har sedan tidigare gjort en förlikning med Cambridge Analyticas vd Alexander Nix och app-utvecklaren Aleksandr Kogan. Enligt det nya beslutet måste Cambridge Analytica radera all data som otillåtet samlats in och får inte agera vilseledande i framtiden. Cambridge Analytica lade dock ner all sin verksamhet under 2018 varför FTC:s beslut kan ses främst som en symbolisk handling.

Läs också: Därför vet sajterna allt om dig - och så skyddar du din integritet online