Den nya streamingtjänsten Disney Plus är glödhet. Men det finns ett problem; den har ännu inte släppts i Sverige, och många väntar otåligt på att så ska ske. Och tyvärr är bluffmakarna snabba med att hoppa på hajp-tåget. På Facebook cirkulerar just nu inlägg från sidan "DisneyPlus.se" som säger sig leta efter svenskar som vill testa tjänsten.

Men erbjudandet är falskt och kan leda ouppmärksamma svenskar in i dyra abonnemang. För en "symbolisk summa" om nio kronor lockar man med att du får använda Disney Plus tills dess att tjänsten släpps i fler länder. Den som fyller i ett påföljande formulär med adress och kontaktuppgifter kastas istället in i ett abonnemang som kostar 799 kronor i månaden.

Porrhot och krypto-guld: Bedragarnas nya vägar in i våra plånböcker

Förfarandet kryssar i alla rutor för en klassisk abonnemangsfälla. Enligt Disney kommer erbjudandet inte från dem, och företaget uppger vidare att de har en hel del problem med bedragare som utnyttjar deras namn för att skapa sådana här bluffkampanjer.

Så här ser fällan ut från början till slut:

1. Facebook-inlägg som ska håva in offer till abonnemangsfällan. Sidan "DisneyPlus.se" är helt nystartad och har aldrig publicerat några inlägg tidigare.

2. "Eftersom det enligt lag inte är lagligt att erbjuda betaltjänster gratis debiterar vi en symbolisk summa på 9 kronor." Här söker lurendrejarna en mindre instegssumma. Många bäckar små... Det här förfarandet såg vi även hos de fejkade sms:en från "Paketinfo" för ett par månader sedan.

3. Hoppla, nu har de höjt priset med en krona! Men det är inte den mest graverande informationen som står att läsa på den här registreringssidan. Här står också att...

4. ...du förbinder dig att betala 799 kronor i månaden efter en provperiod på futtiga sex dagar. Texten är svår att ta någon större notis om för den som inte letar specifikt efter varningsflaggor.

Abonnemangsfällor extremt vanliga

Lockande erbjudanden kan komma från alla håll och kanter, särskilt i sociala medier. Populära företag och tjänster utnyttjas för att fånga så många som möjligt i abonnemangsfällor. Enligt Johanna Persson på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument gäller det för drabbade att agera snabbt och spara all kommunikation med "företaget" i bevissyfte.

– Du behöver bevisa att du ångrat dig i tid. Spara alla mejl. Bestrid alla fakturor med hänvisning till ångerrätten. Fortsätter företaget att dra pengar – spärra kortet och hör av dig till oss. Vi hanterar alla anmälningar som kommer in till oss, och blir de tillräckligt många är det ett tecken på att vi måste agera, sade hon nyligen i en intervju med PC för Alla.

2017 visade en undersökning att så många som 200 000 svenskar trillat i abonnemangsfällor av något slag. Som tumregel gäller att alltid förhålla sig skeptisk gentemot erbjudanden som pytsas ut brett av olika sidor i sociala medier. Är du osäker på om ett erbjudande är äkta – ta kontakt direkt med företaget som erbjudandet ser ut att komma ifrån för att kontrollera sanningshalten.