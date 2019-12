Windows 10-appen Din telefon kan användas för att koppla ihop datorn med mobilen så att du bland annat kan komma åt sms, mobilbilder och spegla webbsidor.

Hey #WindowsInsiders! In addition to touch, mouse, and keyboard, you can now use pen in phone screen to interact with your mobile apps! It will respect pressure sensitivity on apps that support it. Check it out in the #YourPhone app! pic.twitter.com/XbFLMMuTZ8