FRÅGA. Efter att ha uppdaterat Windows 10 (May 2019 Update) går det inte att öppna mejlprogrammet Thunderbird. Jag får följande meddelande: Your computer must be restarted to complete a previous upgrade of Thunderbird. Do you want to reboot now?

Hur många gånger jag än startar om datorn kommer samma meddelande tillbaka. Vad göra?

EES

SVAR. Pröva med detta:

1. Starta Aktivitetshanteraren, välj fliken Processer. Om Thunderbird finns i listan, högerklicka på den och välj att avsluta.

2. Starta Utforskaren, Den här datorn. Leta reda på mappen som Thunderbird-programmet finns i, den heter något i stil med C:\Program\Thunderbird eller C:\Program (x86)\Thunderbird. I den mappen ska dessa två filer och en mapp finnas: active-update.xml, updates.xml och updates. Ta bort dem.

3. Starta om datorn och försök nu avinstallera Thunderbird nu.

Det här tipset är hämtat från tillverkaren Mozillas supportsajt support.mozilla.org.

Cecilia

