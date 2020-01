Den 14 januari går Windows 7 i graven. Den här dagen upphör Microsoft med något som kallas extended support. Det här betyder dock inte att alla Windows 7-datorer plötsligt slutar att fungera. Den stora förändringen är i stället att Microsoft slutar skicka ut uppdateringar för Windows 7, vilket gör att systemet kan bli osäkert och instabilt.

Den som vill slippa det här bör antingen köpa en helt ny dator, byta till gratisutmanaren Linux (se vår guide här) eller uppgradera till Windows 10 (Läs mer här). Det senare kostar numera en dryg tusenlapp eftersom Microsofts erbjudande om gratisuppgraderingar sedan länge har upphört.

Liten skillnad

Runt 40 procent av användarna kör fortfarande Windows 7, och många gör det av motvilja mot att lära sig de nya Windows-funktionerna.

Det här var förståeligt när det gällde Windows 8, som var helt annorlunda än Windows 7. I och med lanseringen av Windows 10 valde dock Microsoft att backa – och man lanserade ett operativsystem som faktiskt var betydligt mer likt Windows 7. Att byta till Windows 10 behöver med andra ord inte vara något stort steg, och som du ser i våra tips går det att göra skillnaderna mindre.

En omdiskuterad funktion i Windows 10 är inloggningen, som gör datorn mer lik en smartphone. Tanken är att du ska logga in i datorn med ditt Microsoft-konto (exempelvis en Hotmail- eller Outlook-adress). Du kommer då automatiskt åt dina Onedrive-filer, Edge-bokmärken och Outlook-mejl på alla datorer – och du kan smidigt hämta gratisprogram från Microsoft Store.

Nackdelen är att inloggningen öppnar datorn för övervakning, och till skillnad från i mobilen kan du faktiskt välja att inte logga in utan i stället använda ett lokalt konto – precis som i Windows 7.

1. Lugna ned Start-menyn

Start-menyn i Windows 10 ser annorlunda ut än i Windows 7. Många irriteras av att dess så kallade paneler blinkar genom att visa nya bilder, inkommande mejl etcetera. Slå av funktionen genom att högerklicka och välja Mer, Stäng av levande panel.

2. Använd Kontrollpanelen

Windows 10 har en ny inställningsmeny som du hittar via Start-knappen. Den gamla Kontrollpanelen finns dock kvar, även om den är lite gömd. Ta fram den genom att klicka på förstoringsglaset nere till vänster och skriva Kontrollpanelen.

3. Använd Aktivitetsfältet

För att se mindre av nya Start-menyn (och slippa leta efter exempelvis Kontrollpanelen) kan du fästa program i Aktivitetsfältet, alltså raden med ikoner längst ned. Öppna ett program, högerklicka på ikonen och välj Fäst i aktivitetsfältet.

4. Skippa surfplattan

Windows 10 passar både datorer och surfplattor – och vissa bärbara växlar automatiskt gränssnitt mellan dessa lägen. Funktionen kan stängas av via Inställningar, System, Surfplatteläge. Välj Använd skrivbordsläge och Fråga inte och växla heller inte.

5. Ta bort knapparna

Windows 10 har fått nya funktioner för att exempelvis rita på skärmen, ringa via Skype och använda flera skrivbord. Störs du av de ikoner som dessa funktioner skapar i Aktivitetsfältet kan du högerklicka på ett tomt utrymme och avmarkera Visa XX.

6. Sök som förr

I Windows 10 söker du med förstoringsglaset bredvid Start-knappen. Föredrar du att göra som förr och bara använda Utforskaren kan du ta bort sökrutan genom att högerklicka på den och välja Sök, Dold – Du kan också välja Visa sökikonen för att göra den mer kompakt.

7. Skippa inloggningen

Vill du inte logga in i datorn går det att slippa. Klicka bara på Start-knappen och gå till Inställningar, Konton. Välj Logga in med ett lokalt konto i stället och verifiera din identitet. Nu måste du ange ett användarnamn, men det kan vara vad som helst. Du kan också välja lösenord, men det är inte obligatoriskt. Avsluta med Logga ut och slutför.

Vill du använda tjänster som Onedrive och Microsoft Store loggar du numera in i respektive tjänst – som regel via konto-ikonen uppe till höger.

Du kan förstås också närsomhelst byta tillbaka genom att välja Inställningar, Konton, Logga in med ett Microsoft-konto i stället.