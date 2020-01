Apples Iphone är en fantastisk telefon som gör många användare nöjda. Men inte alla. Apples hårda App Store-regler och bristen på alternativa appbutiker driver en del till att välja Android istället. Andra gör det eftersom de vill ha ett gränssnitt de kan modifiera och göra unikt. Vissa vill bara prova något nytt, och andra är ute efter specifika funktioner som bara finns på Android eller hos en viss tillverkare.

Oavsett varför du har valt att byta från Iphone till Android – eller om du fortfarande går och funderar – är det här guiden för dig. Det är också första delen i PC för Allas stora skola till Android där vi i kommande avsnitt kommer gå igenom bland annat säkerhet, backup, optimering, anpassning, apphantering och mycket annat.

Innan du börjar

De flesta av oss har idag mobilen till så mycket att det tveklöst kommer ta lite tid att vänja sig efter ett byte till ett helt nytt system, där du måste använda andra appar och tjänster och där saker inte fungerar som du är van vid. Tänk på det när du kör fast någonstans och undrar om du verkligen gjorde rätt. Det är inte något fel på Android – du är bara så van vid Iphone.

Hur komplicerad själva flytten blir och hur mycket jobb det blir med att exempelvis hitta nya appar är väldigt individuellt och beror bland annat på hur djupt du har klivit in i Apples ”inhägnade trädgård” med Icloud-tjänsterna och Imessage.

Här är några saker du bör tänka på.

Betalappar

Appar du har köpt på App Store följer så klart inte med till Android. Om du har flera dyra appar du använder mycket och vill ha även på nya telefonen måste du alltså köpa dem igen. Det här gäller även tjänster med prenumerationer, men bara om du har betalat för dem via App Store. Om du till exempel betalar för Spotify genom att logga in på webben eller på dator kan du logga in som vanligt även på Android

Men det är inte det enda problemet du kan stöta på på denna front. Eftersom Iphone-användare överlag är mer benägna att betala för sig satsar en del utvecklare av betalappar betydligt större resurser på att optimera IOS-versionerna av sina appar, vilket ibland har lett till att Android-versionen inte är lika bra. Men det finns gott om alternativ, så vi rekommenderar att du testar gratisversionen av apparna (som nästan alltid finns) och om de inte faller dig i smaken kan du testa några andra och se om du hittar något bättre.

Inget Imessage

Är det någon enskild Iphone-funktion som får användarna att hålla sig till Apple så är det Imessage. I en tid innan appar som Whatsapp och Facebook Messenger fanns förvandlade Apple tråkiga gamla sms till smidiga chattmeddelanden med bilder, emoji, läskvittenser och obegränsad längd på meddelandena.

Om du tidigare huvudsakligen har använt Meddelanden/Imessage på Iphone kan bytet till Android bli aningen bryskt. Det finns inget som helst stöd för Imessage på annat än Apple-prylar, och du bör hålla dig långt borta från tjänster som påstår sig kunna fixa det.

Det vettigaste alternativet till Imessage idag är Whatsapp, eftersom det är så vanligt att du ofta kan räkna med att nya kontakter redan har det.

Eftersom du inte kan använda Imessage på Android är det viktigt att du stänger av funktionen på Iphone innan du byter telefon. Det gör du i Inställningar -> Meddelanden. Och när du ändå håller på är det nog bäst att stänga av Facetime också, i Inställningar -> Facetime. Har du glömt att göra det har Apple en supportsida där du kan fylla i ditt telefonnummer och avaktivera Imessage.

Inga andra Apple-tjänster heller för den delen (nästan)

Faktum är att den enda stora Apple-tjänst som har en egen app på Android är Apple Music. Du kan inte komma åt Icloud Drive-lagringen, styra Homekit-prylar, synka foton eller något annat på Android. Apple TV Plus har idag ingen Android-app heller, men med tanke på att det har kommit till bland annat Samsungs tv-apparater och Amazon Fire TV är det inte omöjligt att det kommer en app vad det lider.