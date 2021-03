Testad tjänst: Nord VPN

Pris: Från 39 kronor per månad

Nord VPN, som har sin bas i Panama, har länge tillhört toppen när det gäller vpn-tjänster, men inte riktigt lyckats nå hela vägen fram i våra tidigare tester. Det gör de tyvärr inte nu heller, men visar samtidigt att de verkigen tillhör det absoluta toppskiktet.

Betyg 5 av 5 Omdöme Nord VPN är en av de absolut bästa vpn-tjänsterna, med många servrar och länder att koppla upp mot och snabba hastigheter. Tyvärr är priserna inte låga nog och vi kommer inte åt alla de strömningstjänster vi skulle önska. Positivt Många betalalternativ.

Många servrar och länder.

Snabbt.

Åtkomst till SVT Play, amerikanska Netflix och BBC Iplayer. Negativt Ingen gratis- eller prova på-variant.

Ej åtkomst till TV4 Play eller svenska Disney+ Läs vårt test av vpn-tjänster

En av svagheterna, eller i alla fall något som inte talar till Nord VPN:s fördel, visar sig direkt, nämligen priset. Inte så att abonnemangen på Nord VPN är direkt dyra, men det finns billigare alternativ.

Vid månadsbetalning kostar det hela 126 kronor (14,94 dollar). Väljer du istället ett helårsabonnemang blir månadskostnaden mycket lägre, 52 kronor (6,15 dollar). Det går att pressa priset ytterligare till 39 kronor per månad (4,64 dollar) om du tar ett tvåårsabonnemang.

Positivt är däremot antalet betalalternativ. Här finns allt från Kortbetalning och Paypal till betalning med kryptovalutor.

Någon gratisvariant av Nord VPN finns tyvärr inte, ej heller någon gratis testperiod. De erbjuder dock som de flesta andra en 30 dagars ”pengarna tillbaka-garanti”.

Snabbt och många länder

Nord VPN erbjuder både många länder (59 stycken) och många servrar (5 400+) att koppla upp sig emot. De får också väldigt bra siffror i våra hastighetstester.

Mot svensk server kommer vi upp i hela 145 Mbit/s, mot brittiska får vi 115 Mbit/s och mot amerikanska 112 Mbit/s, alla tre mycket bra resultat.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Nord VPN kommer upp i 58% för svenska servrar, 46% för brittiska och 45% för amerikanska.

Tyvärr får vi sedan blandat resultat när vi försöker komma åt några vanliga strömningstjänster. Det går bra att komma åt SVT Play, brittiska BBC Iplayer och amerikanska Netflix, men varken svenska Disney+ eller TV4 Play. De två senare är det dock många vpn-tjänster som har problem med, så detta är inget unikt för Nord VPN. Men det är samtidigt något som bidrar till att hindra dem från att knipa förstaplatsen.

Specifikationer

Tjänst: Nord VPN

Testad: Mars 2021.

Verksamhetsland: Panama.

Kontakt: nordvpn.com

Antal servrar: 5400+ servrar i 59 länder.

Sajt på svenska: Ja.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Antal samtidiga enheter: 6.

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 145 Mbit/s (58%).

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 115 Mbit/s (46%).

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 112 Mbit/s (45%).

Åtkomst till SVT play: Ja.*

Åtkomst till TV4 Play: Nej.*

Åtkomst till svenska Disney+: Nej.*

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja.*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.*

Pris vid månadsbetalning: 126 kronor (14,94 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 52 kronor (6,15 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Tvåårsabonnemang för 39 kronor (4,64 dollar) per månad.

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.