En riktigt stor och högupplöst skärm på skrivbordet kan vara en bra investering av flera olika orsaker. Vi gör allt fler och allt mer komplexa saker i datorn, och det är ofta som det kan kännas trångt om utrymmet.

Kanske vill du till exempel redigera video eller producera musik. Det är två typer av program som har mängder av små inställningsfönster, detaljerade tidslinjer och verktygsfält du inte vill behöva leta i flera lager. Eller så vill du ha flera Office-dokument, webbsidor och ett videosamtal uppe på skärmen samtidigt utan att behöva alt-tabba dig runt emellan dem.

Eller kanske vill du bara sitta med världens största Excel-ark över hela skärmen. Det är upp till dig. För media och spel är ju också en skärm i 4k-klass ett ordentligt plus. Många av oss har redan en 4k-tv i vardagsrummet. Ska datorn då vara sämre? Vill du inte ha samma skarpa upplevelse när du strömmar Netflix där?

Stor variation

Här har vi testat sex stycken datorskärmar med 4k-uppösning, och en storlek på minst 32 tum, tänkta att ge maximal arbetsyta för den stationära pc:n eller indockade laptopen. Vi har främst fokuserat på skärmarnas egenskaper för skrivbordsjobb, oavsett om det är i privat- eller jobbsyfte. Men vi har givetvis också haft mediaupplevelsen i åtanke. Däremot har vi inte tittat så noga på hur bra de är för spel. För det finns det specialskärmar med extra hög bildfrekvens och minimala svarstider.

Skärmarna i testet varierar en hel del i pris, från 5 000 till 15 000 kronor, och är också inriktade på olika typer av användning, från professionell medieproduktion och läsbarhet som informationsdisplay, till mer generellt blandbruk för media och surf i hemmet.

Det gör att färgomfång, bildkvalitet, ergonomi och extrafunktioner varierar stort. De enklaste skärmarna är absolut inte dåliga, men du får klara dig utan sådant som proffsklass på färger, höj- och sänkbar skärm, inbyggd usb-hubb och extra bildingångar.

Flera sätt att koppla in

För att kunna köra dessa skärmar optimalt, det vill säga med 4k och i deras maxfrekvens 60 Hz, vilket ger det rätta behagliga flytet i bilden, så behöver du ha en dator som matchar det. Prestanda på datorn är mindre viktigt, en någorlunda ny laptop även med inbyggd Intel-grafikkrets klarar av att driva en 4k-skärm. Täck dock på att en äldre dator med gammalt grafikkort och processor kanske inte kan leverera 4k, även om den är kraftfull.

Oavsett vad behöver datorn ha rätt skärmutgång. De vanligaste skärmutgångarna är hdmi och displayport, men du behöver se till att datorn har rätt version av dessa. En hdmi-port behöver vara av typ 2.0 eller senare för att klara 4k-bild i 60 Hz, och en displayport behöver vara av version 1.2 eller nyare.

Det är klart vanligare att den displayport på datorn är 1.2 än att en hdmi-port är 2.0. Många hdmi-portar är av typen 1.4, och då får du nöja dig med 29 eller 30 Hz bildfrekvens. Våra testade skärmar har alla stöd för både displayport 1.2 och hdmi 2.0.

Liten usb är nya skärmporten

Ett tredje alternativ som blivit allt vanligare är att du ansluter till skärmen via en usb-c-port. Usb-c-portar används numera till mycket mer än bara usb-data, tack vare en standard som kallas ”Usb C Alternate Mode”, till exempel för batteriladdning i en laptop eller just för skärmar.

Flera av våra testade skärmar har usb-c-ingång. Då får du usb-koppling till skärmen (för eventuella styrprogram och usb-hub) och skärmanslutning på en gång. Det är väldigt smidigt men också en källa till ytterligare förvirring. Det är nämligen inte alltid typ c-porten på din dator stödjer skärmanslutning, och datorer kan vara dåliga på att märka ut det intill portarna.

Den kan också stödja antingen hdmi eller displayport. Är typ c-porten en thunderbolt 3 kan du vara lugn, där ingår alltid displayport 1.2. Är det inte thunderbolt utan bara ”usb-c med videostöd” så är det troligen hdmi, och troligen hdmi 1.4, vilket är standard för Alt Mode. På skärmsidan behöver du inte oroa dig för kompatibiliteten. Har den usb-c-ingång så stödjer den både displayport och hdmi på den.

Så gjorde vi urvalet och testet

Vi bjöd in samtliga större tillverkare av datorskärmar som enligt Prisjakt.nu hade skärmar som matchade våra kriterier: 4k uhd i 16:9-format, 60 Hz eller bättre bildfrekvens och bildstorlek på minst 32 tum. Av nio tillfrågade leverantörer fick vi in sex skärmar i tid till testet.

Skärmarna testades efter fabriksåterställning med anslutning till en bärbar pc med Intel Core i7-processor, Intel Iris Pro-grafik och thunderbolt 3-port. I de fall skärmar hade usb-c-anslutning användes denna, annars anslöts skärmarna till displayportingång från samma utgång.