Usb c har mer eller mindre tagit över som en standardport för en mängd olika saker, från data och bildskärmssignal till strömförsörjning. Allt från mobiler och trådlösa hörlurar till surfplattor och mängder av andra prylar kör med samma kontakt. Och nu börjar det äntligen bli ordning även på laptopsidan.

Allt fler datorer, speciellt lite tunnare och lättare, kör med usb c istället för runda adapterkontakter i ett gäng olika storlekar, eller egna proprietära kontakter. I vårt senaste stora test av lätta premium-laptops stödjer flertalet modeller usb-c-laddning, även flera av de som även har separat, gammaldags laddkontakt. Dessa kan du i princip ladda batteriet på med en mobilladdare, fast då går det för det mesta långsamt och använder du datorn samtidigt så riskerar du att tömma batteriet snabbare än det hinner laddas på.

Hög till låg spänning

Därför blir det helt plötsligt intressant med tredjepartsladdare med lite högre effekt. Du tvingas inte längre köpa dessa enbart av datortillverkaren och behöver inte läsa på och matcha enskilda snarlika varianter av kontakter. Du kan därmed ha samma laddare till ett par olika datorer och surfplattor, och till och med mobiler. I alla fall om laddaren är smart och anpassar spänning till det som ska laddas. Ska du plugga in en vanlig mobil bör den stödja fem volt.

Ihoprullad sticker kontakterna ut, vilket gör den lite extra knepig att stoppa ner i en datorväska.

En sådan laddare är Universal Usb-c Laptop Charger från svenska Unisynk, som trots ett kanske lite fantasilöst namn har en hel del smarta egenskaper. Den har en maxeffekt på 75 Watt på usb-porten, vilket är ungefär normalt för en usb-laptopladdare. Medföljande laddare till datorer brukar ligga på mellan 40 och 80 Watt.

Det hela består av en rund dosa, strax under 15 centimeter i diameter och fyra centimeter hög med en bastant vikt på 528 gram. Den har mjuka gummilister runtom som dels döljer sladdar, dels ger enheten ett stadigt grepp på bordet så den inte hasar runt. Under dessa hittar vi två separata sladdvindor, en för usb-c-kabel och en för väggkontakt. Dessa matas in och ut separat till valfri längd.

Bäst fast placerad

Som fast laddare på skrivbordet är den riktigt behändig. Med sådana dimensioner och mått är det dock kanske inte laddaren du enkelt tar med dig i datorväskan. Dess platta ovansida är dessutom en trådlös qi-laddare med 10 Watts effekt. Är den aktiv och laddar reduceras dock maxeffekten på usb-kontakten till 60 Watt.

Är det något vi saknar så skulle det vara en extra usb typ a-kontakt någonstans på enheten. Då skulle vi kunna plugga in och ladda en extra mobil utan trådlös laddning samtidigt som vi laddar datorn, även en gammal mobil med mikro-usb, eller en Iphone med Lightning utan att behöva adapter. Å andra sidan kan du ju ansluta dessa till datorns andra usb-portar istället. De flesta har ju minst en över.

Det är allt annat än en liten enhet, och den är framför allt inte lätt. Men det gör den i gengäld extra stabil och bra på ett skrivbord. Utmärkt om du har samma dator hemma som på jobbet. Lämna en laddare på vardera ställe.

Dosan i sig är inte heller helt utan problem. Vill du trots vikten ha med den som portabel laddare är det en viss risk för sladdtrassel just vid ihopvirande av kablarna, och strömsladden sticker påtagligt ut och har en tendens att vira upp sig själv. Gummiringen runtom är dessutom en smuts- och damm-magnet utan dess like, så det tar inte lång tid innan den gått från neutralt gråsvart till flammigt smutsgrå. Även när den bara står på skrivbordet.

Omdöme

Har du en modern mobil med trådlös laddning och en modern laptop med usb c-strömförsörjning kan det här vara en behändig investering. Den är klumpig för mobilt bruk, men passar bra på skrivbordet, även om den fula gummiringen inte direkt är dekorativ. Prislappen på 899 kronor är dock saftig. Du kan få en modell utan qi-laddare för ett par hundra kronor mindre, men det förtar lite poängen med den.

Specifikationer

Produktnamn: Unisynk Universal Usb-c Laptop Charger

Testad: Januari 2020

Produkttyp: Laddstation

Tillverkare: Unisynk

Laddningsgränssnitt: Usb typ c, trådlöst (qi)

Kabellängd: 1,2 meter usb, 1,8 meter strömkabel

Maxeffekt ut: 75W på usb (60W med aktiv qi), 10W på qi

Spänning ut (usb): 4,7-21 V

Storlek: 14,8 x 14,8 x 3,7 cm

Vikt: 528 gram

Rek. pris: 899 kr

Pris: 899 kr hos Inet

Stabil på skrivbordet.

Inbyggd trådlös laddare.

Passar allt med usb c.

Stor och tung.

Blir snabbt smutsig.

Extra uttag hade varit bra.