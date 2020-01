Precis runt nyår blev ett gäng uppgraderade HP-laptops tillgängliga för svenska konsumenter. Vi testade nyss nya flippbara 13-tummaren i premiumsegmentet Spectre X360, eller mer specifikt modellen med amoled-skärm. Men även i 15-tumsklass sker det saker, därför tog vi även in en ny Envy X350 i 15-tumsstorlek.

Envy är produktserien i klassen under Spectre från HP. Fortfarande med snygg metallfinish och hög kvalitet i de flesta detaljer, men de har inte med samma fokus på slimmad mobilitet och har inte Spectres karakteristiska gulddetaljer. Det är överlag lite mer traditionell design.

I vanliga fall.

Just den modell vi fått in för test kallas också för Envy Wood. Eller Envy X360 Wood Edition. HP verkar inte riktigt ha bestämt sig. Som namnet avslöjar sticker den ut lite. Fäller vi upp skärmen möts vi av en träpanel på insidan, som täcker utan under tangentbordet. Även musplattan är i trä.

Roligt, men vi vill ha mer

Och ja, det är såvitt vi kan se äkta planka i ytlagret och inte en imitation. I vårt fall valnötsträ. Det går att sätta lätta repor i ytan med en nagel. Men den är ändå relativt tålig, det är ingen risk att du omedelbart har sönder ytan eller får flisor i fingrarna.

HP Envy Wood.

Att använda musplattan är en lätt märklig upplevelse, med tydlig textur under fingertoppen. Men det är inget fel på precisionen och vi vänjer oss med tiden. Datorn har en fingeravtrycksläsare, väl dold inne i träpanelen, en liten ruta vid sidan av i samma färgton, så att den knappt syns.

Vi är dock lite besvikna på hela Wood-konceptet. Det är bara denna ruta under tangentbordet som fått träyta. Och även om det ser kul ut hade vi hoppats på mer. Träpanel i skärmlocket eller något liknande. De flesta modeller av datorn är i vanlig metall, och hopfälld är Envy Wood identisk med dessa.

Många knappar, lite plats

Ovanför träplattan sitter ett helt vanligt, lätt nedsänkt tangentbord, med sifferknappsats på sidan och bakbelysning i två steg. Det är överlag bekvämt att skriva på, men kanske inte har den där klockrena kvalitetskänslan i knapparna som en del andra HP-laptops kan stoltsera med. Det blir också lite trångt bland knapparna på vissa ställen, som för piltangenter och funktionstangenter.

Mycket utrymme ovanför tangentbordet tas upp av ett högtalargaller. Trots det är inte ljudet direkt kraftfullt, och både bas- och mellanregister kunde gärna varit fylligare. Men detaljåtergivningen är fin och diskanten har bättre stuns, speciellt med ljudförbättringsfunktion från Bang&Olufsen aktiverad.

Datorn har både usb-c, stor usb och hdmi. Den har vanlig laddningsport på andra sidan, men batteriet kan även laddas via usb-c-porten. Här ser vi också en switch för att manuellt stänga av webbkameran, för den som värnar om det privata.

En annan sak som inte lever upp till förväntningarna är datorns webbkamera, som är eländigt brusig och levererar flammiga färger. Den är extra vidvinklig, vilket vi gillar, men tyvärr saknar den för övrigt allt som kan kallas kvalitet.

Pålitlig processor och extra grafik

Datorn är givetvis uppgraderad med all ny teknik som vi förväntar oss – tionde generationens Intel Core i7-processor av Comet Lake-typ, som lyfts på grafiksidan av ett Nvidia Geforce MX250. Det är en utmärkt kombination för lite tyngre mediejobb om du är på språng. Trots vassa prestanda när det behövs kan den vara en diskret och helt tyst dator emellanåt om du bara vill surfa eller köra lite Office, och väsnas inte överdrivet mycket när fläktarna väl går igång.

Grafiken är till och med kraftfull nog för att spela en del spel, i alla fall så länge du inte kräver så mycket av i effektväg och bildfrekvens. Då bör du dock halvera skärmupplösningen ner till 1080p i spelen, för annars lär den inte hänga med.

Även i denna dator kan du nämligen få en 4k-skärm, och just i Wood-modellen sitter det en sådan. Till skillnad från i Spectre X360 13 tycker vi dock att det är värt det. I en 13-tummare hade 1440p-skärm funkat lika bra, men här på större skärmyta ger de extra pixlarna en avgörande skillnad i skärpa.

Tyvärr är panelen med musplattan det enda träiga vi ser i Envy Wood. Lite mer planka hade varit roligt.

Oled med fina färger

Och ja, även här handlar det om en oled-panel av amoled-typ. Det ger givetvis perfekt kontrast ner på pixelnivå, klockrena betraktningsvinklar så när som på en litet grönskimmer i glasytan framför, och fina färgegenskaper.

Det verkar dock vara en snäppet enklare panel jämfört med 13-tummaren, med inte riktigt samma höga färgomfång. Du får inte samma möjlighet att växla mellan srgb, dci-p3 och Adobe RGB-läge, och det ser ut att vara lite lägre intensitet i färgerna, speciellt i vissa färgtoner.

HP själva är också lite förtegna med skärmens exakta tekniska specifikationer. Men efter ett visst grävande får vi fram att den ska ha 400 cd/m2 i ljusstyrka, och har 100 procent matchning mot dci-p3-färger. Så även om det inte är lika bra som i Spectre X360 13 så är det fortfarande en riktigt bra skärm.

Behändig penna

Givetvis är det pekskärm, och vi har inga klagomål på pekprecisionen. Det medföljer också en aktiv penna, vars inbyggda batteri laddas med en usb-c-kontakt som sitter dold på sidan. Skärmen har inte extremt tunna kanter, några millimeter på kortsidorna och en dryg centimeter upptill. Det är en rejäl list i nederkant som gör att skärmytan lyfts upp en bit. Det är bra för ergonomin, men gör inte datorn direkt nättare.

Batteritiden är inte briljant, men mellan tre och tio timmar aktivt användande beroende på processorlast och skärmljusstyrka är rätt så normalt för en 15-tummare. Här förväntar vi oss inte 14-16 timmar som i en bra 13-tums ultrabook, och därmed blir vi inte så besvikna på att inte få det.

Systemet har en hel del extra program installerade som kan behöva rensas upp bland när du ska komma igång. Här finns på-version av McAfee Livesafe, förinstallerat Netflix, länkar till Booking.com, Amazon och någon sorts prenumerationstjänst för spel. Och så givetvis en hel drös småspel och skräp som Microsoft envisas med att förinstallera.

HP har också en handfull egna appar, för hårdvaruanalys, support och datorspecifika inställningar. En del av dessa kunde dock också laddats hem vid behov istället, som HP Smart, en utskriftshanterare som bara fungerar med HP-skrivare.

Omdöme

Uppdaterade Envy X360 15 hittar vi i skrivande stund i två versioner, en silvergrå med 1080p ips-skärm som säljs av Inet, och vår modell som beställs på HP.se. Det märkliga är att vår är aningen billigare, precis under 16 000 kronor, trots samma hårdvara för övrigt. Med äkta oled i skärmen, unik stil, pålitliga prestanda, och inga klara nackdelar förutom en webbkamera många aldrig kommer använda, är vi riktigt imponerade. Envy Wood är inte perfekt, men har så pass många goda sidor att det blir en självklar rekommendation.

Specifikationer

Produktnamn: HP Envy X360 15-dr1038no

Testad: Januari 2020

Tillverkare: HP

Processor: Intel Core i7-10510U, 1,8 GHz quad core

Grafik: Geforce MX250

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 512 GB ssd, plats för sd-kort

Bildskärm: 15,6 tum blank amoled, 3840x2160 bildpunkter, multitouch

Webbkamera: 720p

Anslutningar: Usb 3.1 typ c med displayport, 2 st usb 3.0, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6 (2x2), bluetooth 5

Operativsystem: Windows 10 Home

Övrigt: 360-design med surfplatteläge, pekpenna, 25 GB Dropbox i 1 år

Batteritid: 2h 20min (hög belastning), 11h (låg belastning)

Ljudnivå: 0-36 dBa

Storlek: 35,9 x 24,6 x 1,72 cm

Vikt: 2,05 kg

Rek. pris: 15 990 kr

Pris: 15 990 kr hos HP.se

Prestanda

Cinebench R20: 1 240 poäng

Geekbench 5, cpu: 3 446 poäng

Geekbench 5, gpu: 11 415 poäng

Disk, läsning: 891,1 MB/s

Disk, sökning: < 0,1 ms

Goda prestanda.

Roligt med annorlunda design.

4k oled-skärm.

För det mesta tyst drift.

Bra pris.

Något stor även för en 15-tummare.

Usel webbkamera.

En del bloatware.