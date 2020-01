Prisraset på teknik gör att många av oss numera har ganska många uppkopplade prylar. Den gamla stationära datorn har fått sällskap av bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Microsofts vision är att vi ska koppla samman alla våra prylar via en gemensam inloggning. Det här kallas för ett Microsoft-konto och kan vara din Outlook-, Live- eller Hotmail-adress.

Baktanken från Microsofts sida är förstås att tjäna pengar, bland annat genom att skräddarsy annonser utifrån vårt beteende. Det här är något som kan kännas som ett stort problem ur ett integritetsperspektiv, men om vi bortser från det finns det många stora fördelar.

Allt synkas

Genom att logga in med samma Microsoft-konto på alla datorer får du tillgång till samma dokument oavsett var du befinner dig. Eftersom de synkroniseras till Microsofts molntjänst Outlook behöver du aldrig fundera på var du ska hitta digitalbilder eller andra dokument.

På samma sätt kan du synkronisera inställningar, appar och annat mellan datorerna.

Men det finns även en annan orsak till att alltid logga in med ett och samma Microsoft-konto. När du gör det samlas all information om dina enheter i ditt konto, och du kommer åt det via valfri webbläsare.

Oavsett var du befinner dig kan du se återstående batteritid på din bärbara dator, kontrollera säkerhetsstatusen på din stationära eller ta reda på vad surfplattan använder för processor.

Du kan också kolla var dina prylar befinner dig. Är du osäker på om du glömde din bärbara på kontoret kan du alltså kontrollera detta. Ja, befarar du att den har blivit stulen kan du till och med låsa den på distans.

1. Döp datorn

Har du flera datorer är det klokt att först se till att alla använder begripliga namn. Det här väljer du genom att gå till Inställningar, System, Om. Under Enhetsnamn ser du datorns namn och du döper om den genom att klicka på Byt namn på datorn. Bekräfta genom att starta om.

2. Visa enheter

Surfa till account.microsoft.com och logga in. Välj Enheter och fyll i ditt lösenord på nytt om det efterfrågas. När du trycker på Översikt visas alla dina anslutna enheter, och du kan se om det är några problem med dem.

3. Kolla säkerheten

Klicka på Visa information och välj Säkerhet & skydd så ser du om enheten har några säkerhetsproblem – och vad du kan göra. Du kan också välja fliken Info & support för att få teknisk information om din enhet, exempelvis vilka komponenter den har.

4. Hitta datorn

För att se var en dator befinner sig klickar du på Hitta min enhet. Välj rätt enhet så visas den senaste platsen där den var synlig. Är den fortfarande aktiv kan du välja Lås. Datorn blir då helt låst och du kan skicka ett meddelande som visas på skärmen.

5. Lägg till…

När du loggar in med ditt Microsoft-konto läggs prylen automatiskt till på enhetslistan. Du kan också klicka på Lägg till enhet för att få instruktioner. Det går även att lägga till mobiler, men de kan inte kontrolleras på samma sätt som en pc eller platta.

6. … och ta bort en enhet

Har du en gammal enhet som du inte vill ha länkad? Klicka på Visa information och välj Hantera, Ta bort (bärbar) dator. Ange att du är redo och välj Ta bort. När du har gjort det kan du också välja Ta bort den från ditt Store-konto.

TIPS: Så skippar du Microsoft-kontot – eller kontrollerar det

Alla enheter du vill hantera måste använda samma Microsoft-konto. Vilket du använder kontrollerar du via Inställningar, Konton, Din information.

Står det att du använder ett Lokalt konto måste du byta till Logga in med ett Microsoft-konto i stället. Fyll i användarnamn och lösenord och följ instruktionerna.

Är du inloggad med fel Microsoft-konto är det lite krångligare. Så här gör du det:

1. Klicka på Inställningar (under Start-knappen nere till höger) och välj Konto,

2. Klicka på Din information och välj Logga in med lokalt konto i stället.

3. Du måste nu fylla i ditt lösenord för att kunna logga ut. Gör det och tryck på Nästa.

4. Du får nu ange ett användarnamn, men det behöver förstås inte vara ditt riktiga namn. Du kan också välja att ange lösenord, men det är inte ett måste.

5. För att återgå till att vara inloggad på datorn väljer du Inställningar, Konto, Din information och loggar in med ditt rätta Microsoft-konto.